Sueños de Libertad continúa el martes 24 de noviembre en Antena 3 con un capítulo de la saga familiar perfumera ambientada en la Toledo de los años 50.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el martes 24 de noviembre

Begoña toma una decisión ante la desaparición de sus hijos: acudirá a denunciarla. Por su parte, Julia comienza a preocuparse al notar que Begoña está ausente.

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La ausencia de Begoña no será el único motivo de atención para Julia. También sorprenderá a Beatriz y Gabriel en una actitud de cercanía.

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En otra de las tramas del capítulo, Miguel sospecha que Jorge podría tener un problema de salud. Esa posibilidad aparece en el horizonte de ambos personajes.

Además, los Salazar acuden a visitar a los De la Reina. El encuentro reúne a ambas familias en la entrega del martes.

Josema, por su parte, mantiene una conversación con Mabel en la que se abre con ella.

La serie seguirá así las historias de estos personajes en su capítulo del martes 24 de noviembre.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 696 de Sueños de Libertad se emite el martes 24 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del martes 24 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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