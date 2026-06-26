Viernes y toca sofá. Para que no pierdas tiempo haciendo zapping, aquí tienes una guía clara con la parrilla de esta noche (viernes, 26 de junio de 2026) por cadenas. Te marco además varios imprescindibles para que elijas rápido según tu plan: actualidad, cine, concursos o investigación.

La 1

Una noche con actualidad, deporte y serie

20:25 — Aquí la tierra

— 20:55 — Telediario 2

— 21:45 — Teledeporte 2

— 22:00 — La revuelta (imprescindible)

— 23:40 — Camino a NY (imprescindible)

Si te gusta empezar con información y luego pasar a algo más narrativo, “La revuelta” es tu ancla de la noche en La 1, y el cierre con “Camino a NY” es un buen plan para alargar.

La 2

Concursos y un final con sabor a película

20:10 — Jeopardy (imprescindible)

— 21:05 — Trivial Pursuit (imprescindible)

— 21:45 — Cifras y letras

— 22:20 — Informativos

— 22:55 — Habitación en Roma (imprescindible)

Para los que disfrutan con el juego mental, esta franja en La 2 es de las más redondas: arrancas con Jeopardy, sigues con Trivial Pursuit y rematas con “Habitación en Roma”.

Antena 3

Pasapalabra, noticias y un arranque de tarde-noche fuerte

20:00 — Pasapalabra (imprescindible)

— 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— 21:45 — Deportes 2

— 21:55 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— 22:10 — Tu cara me suena

Si hoy quieres una noche “de siempre” pero bien acompañada, empieza por “Pasapalabra”. Luego, con el bloque informativo y de deportes, y finalmente “Tu cara me suena” para rematar con ritmo y espectáculo.

Cuatro

Noticias, citas y cine en el prime time

20:00 — Noticias Cuatro 2

— 20:40 — El desmarque Cuatro

— 20:55 — El tiempo

— 21:20 — First Dates (imprescindible)

— 22:00 — Andrew Garfield protagoniza “Hasta el último hombre” (imprescindible)

Cuatro te lo pone fácil: “First Dates” para desconectar y, si te apetece plan cinematográfico, después llega “Hasta el último hombre”, una opción potente para mantenerte enganchado.

Telecinco

Entre humor, actualidad y un especial “viernes”

20:00 — ¡Allá tú!

— 21:00 — Informativos Telecinco

— 21:30 — El desmarque Telecinco

— 21:40 — El tiempo

— 21:45 — ¡De viernes! (imprescindible)

Ideal si quieres alternar entretenimiento y actualidad sin complicarte: empieza con el formato de “¡Allá tú!”, te informas con los Informativos, y cierras la primera parte con “¡De viernes!” para entrar en modo noche.

laSexta

Clave, meteo, deportes y doble dosis de investigación

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— 21:00 — laSexta Clave (imprescindible)

— 21:20 — laSexta Meteo

— 21:25 — laSexta Deportes

— 21:30 — laSexta Columna

— 22:30 — Equipo de Investigación (imprescindible)

— 23:40 — Equipo de Investigación

Si lo tuyo es el contenido con fondo, “laSexta Clave” es el arranque recomendado. Y luego, doble ración de “Equipo de Investigación”: primero a las 22:30 y otra vez a las 23:40, para que no te pierdas el seguimiento.

Consejo rápido: para una noche redonda, elige entre concurso (La 2 con Jeopardy y Trivial Pursuit), espectáculo (Antena 3 con Tu cara me suena), cine (Cuatro con Hasta el último hombre) o investigación (laSexta con Equipo de Investigación).