CEUTA | La Fundación AD Ceuta FC ha desvelado hoy uno de sus secretos mejor guardados para este verano: el exfutbolista profesional Álex Sánchez será el «monitor sorpresa» de la primera edición de su campus oficial.

Sánchez regresa a la ciudad autónoma tras el gran éxito cosechado recientemente con su charla motivacional “La ruta de la IncLUSION” en el Auditorio Revellín, un encuentro que dejó una profunda huella entre los asistentes por su enfoque en la superación y la diversidad. Con su incorporación, la Fundación refuerza el carácter inclusivo y formativo de este evento.

Un cuerpo técnico «de auténtico lujo»

Con el anuncio de Álex Sánchez, la organización da por cerrado un plantel de entrenadores y monitores de primer nivel. Los jóvenes inscritos compartirán terreno de juego y aprendizaje con figuras que combinan una gran trayectoria deportiva y experiencia formativa:

Sandro

David Polaco

Ángela Ortiz

Luis Jiménez

María Reyes

Sufian Tuhami

«Es un equipo de auténtico lujo que combina trayectoria, experiencia y un compromiso total con los valores que impulsan este proyecto», destacan desde la Fundación.

Cuenta atrás para el inicio: Últimas plazas disponibles

El I Campus AD Ceuta FC arrancará de forma inminente el próximo lunes 29 de junio y se desarrollará hasta el miércoles 3 de julio, en un horario de 9:30 a 14:00 horas. El objetivo fundamental de esta iniciativa es el desarrollo deportivo y personal de los jóvenes ceutíes a través del fútbol, la diversión y la transmisión de valores positivos.

Aunque el ritmo de inscripciones ha sido alto, la organización recuerda que todavía quedan algunas plazas disponibles en ciertas categorías. Las familias interesadas en apuntar a sus hijos e hijas pueden darse prisa y contactar con la Fundación a través del correo electrónico info@fadc.es o acudir a sus oficinas en el Poblado Marinero, Local 8-9.

Más sorpresas durante la semana

La llegada de Álex Sánchez es solo el principio. Desde la organización han querido adelantar que el exfutbolista no será la única sorpresa de la semana. El campus promete estar lleno de momentos especiales y visitas que convertirán esta primera edición en una experiencia única e inolvidable para todos los participantes.

Datos de contacto para inscripciones: