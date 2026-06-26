El club ‘citizen’ alcanza un principio de acuerdo con el Nottingham Forest para el traspaso del centrocampista por 134,5 millones de euros, superando los registros de Declan Rice y Jack Grealish.

El Manchester City post-Pep Guardiola ha dado el gran golpe del verano en plena disputa de la Copa del Mundo. El club de Mánchester ha alcanzado un principio de acuerdo con el Nottingham Forest para el traspaso de Elliot Anderson en una operación histórica que alcanzará los 134,5 millones de euros. El movimiento, que se ejecutará mediante un pago único directo, pulveriza todos los registros y convierte al joven centrocampista en el futbolista inglés más caro de todos los tiempos.

Negociación al más alto nivel

El acuerdo llega tras intensas negociaciones con Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest, quien inicialmente tasaba a su gran estrella en 150 millones de euros. El City ya había visto rechazadas dos ofertas previas antes del arranque de la cita mundialista, la más alta de ellas de 122 millones de euros.

La firme voluntad del jugador de vestir la camiseta celeste ha acabado siendo el factor decisivo para desbloquear la operación. Se trata de un negocio redondo para el Nottingham Forest, que adquirió al futbolista en 2024 procedente del Newcastle por 40,5 millones de euros.

Reconocimiento médico en plena concentración mundialista

El traspaso queda ahora únicamente a expensas de la pertinente revisión médica. Al encontrarse el futbolista concentrado con la selección de Inglaterra en Estados Unidos, el reconocimiento se llevará a cabo en territorio norteamericano con el beneplácito del seleccionador Thomas Tuchel, quien ya manifestó públicamente que daría todas las facilidades posibles para que sus jugadores resolvieran sus futuros contractuales durante el torneo.

Aunque Anderson arrastra unas leves molestias en el glúteo de cara al próximo partido mundialista frente a Panamá, los servicios médicos no consideran que la dolencia sea de gravedad y el proceso de fichaje sigue su curso sin contratiempos.

Un nuevo orden en los fichajes británicos

Con esta incorporación, Elliot Anderson se sitúa en la cima de las transferencias del fútbol británico, superando a nombres consagrados del panorama internacional. El ranquin de los cinco traspasos de jugadores ingleses más caros de la historia queda reconfigurado de la siguiente manera: