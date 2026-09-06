El primer ingrediente pesa más que el resto: si en la lista aparece azúcar o harina refinada en primer lugar, ese producto estará dominado por esa base.

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Leer una etiqueta en el supermercado o en el comercio de barrio requiere solo unos minutos y cambia una compra por otra: te permite comparar, evitar sorpresas y ajustar la cesta a intolerancias, objetivos nutricionales o preferencia por ingredientes reconocibles.

1) La lista de ingredientes: el orden importa

Los ingredientes figuran en orden decreciente según su peso en la fabricación. Por eso conviene revisar quién ocupa las primeras posiciones: ahí está la esencia del producto.

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Prioriza formulaciones claras. Un producto «premium» puede tener pocos ingredientes; otro, una lista larga con términos técnicos. No todo lo técnico es negativo, pero si puedes elegir, suele ser preferible una lista más corta y transparente.

2) Alérgenos: identifícalos antes de comprar

Si tú o alguien en casa tiene alergia o intolerancia, comprueba la sección de alérgenos y las frases de advertencia. Frases como “puede contener” indican riesgo de contaminación cruzada y deben tomarse en serio.

3) Información nutricional: mira “por 100 g/ml” y compara

La tabla nutricional incluye energía, grasas (y grasas saturadas), hidratos de carbono (y azúcares), proteínas y sal. Para comparar productos usa siempre la misma base: habitualmente por 100 g o 100 ml.

Si quieres reducir azúcares, compara la línea de azúcares y busca menciones de azúcares añadidos en los ingredientes.

y busca menciones de azúcares añadidos en los ingredientes. Si te preocupan las grasas, atiende a las grasas saturadas y al tipo de aceite o grasa empleado.

y al tipo de aceite o grasa empleado. Si controlas el sodio, fíjate en la cantidad de sal.

La normativa de la Unión Europea exige que la información nutricional se exprese, al menos, por 100 g o 100 ml, lo que facilita la comparación directa entre productos.

4) Aditivos: qué son y por qué aparecen

Los aditivos suelen figurar mediante su categoría o con un código (E-número). No todos son perjudiciales: muchos garantizan seguridad, conservación o textura. La pregunta útil es por qué están: ¿son necesarios para que el producto cumpla lo que promete?

Si la lista de ingredientes es larga y aparecen varios aditivos, valora alternativas más simples si eso encaja con tus prioridades.

5) Claims y mensajes de marketing: tradúcelos a hechos

Expresiones como “integral”, “sin azúcar”, “alto en fibra” o “reducido en sal” indican una característica, pero conviene comprobar dos cosas:

Qué significa ese claim en términos reales (por ejemplo, “reducido” no es “eliminado”).

Qué cambios muestra la tabla nutricional y la lista de ingredientes.

Un anuncio positivo puede esconder compensaciones: fíjate en el conjunto para no dejarte llevar solo por el reclamo.

6) Porciones y raciones: no te fíes del tamaño del envase

Muchos envases muestran valores “por ración”. Para comparar, vuelve a los datos por 100 g/ml. Si te interesa la porción, calcula cuánto del envase corresponde a tu consumo habitual.

Esto es especialmente útil con snacks, bebidas y productos que se consumen en cantidad.

7) Caducidad, conservación y uso tras abrir

Revisa la fecha (caducidad o consumo preferente), las condiciones de almacenamiento y si requiere refrigeración: afectan a seguridad y calidad.

Si el formato se abre y guarda varios días, sigue las indicaciones de uso una vez abierto para evitar riesgos.

Método rápido en la estantería

Primero: ingredientes (orden y claridad).

ingredientes (orden y claridad). Después: alérgenos, si proceden.

alérgenos, si proceden. Luego: tabla nutricional por 100 g/ml para comparar.

tabla nutricional por 100 g/ml para comparar. Por último: claims, aditivos y conservación.

Con ese orden, la etiqueta deja de ser un texto legal y se convierte en una herramienta práctica para elegir lo que conviene a tu dieta y a tu familia.

Si necesitas ayuda específica en Ceuta, puedes solicitar información sobre etiquetado a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o a la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma; ambos canales suelen orientar sobre alérgenos, reclamaciones y dudas de etiquetado.

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