El ministro Ángel Víctor Torres asegura que la instalación de carpas en la zona portuaria tiene carácter temporal y responde a la necesidad de acelerar la filiación y el retorno de los migrantes.

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El ministro encargado de la coordinación de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha salido al paso de las críticas locales tras la decisión del Ministerio de Transportes de autorizar la ocupación de 16.000 metros cuadrados de suelo portuario para acoger migrantes. La medida fue impuesta por motivos de interés para la Seguridad Nacional apenas un día después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazara el uso de dichos terrenos en la ciudad autónoma.

En declaraciones vertidas este domingo en la televisión pública, Torres ha argumentado que las carpas desmontables no constituyen una infraestructura permanente, sino un espacio operativo diseñado para realizar el triaje, la identificación y los expedientes de salida con mayor agilidad. El ministro ha defendido que el objetivo prioritario del dispositivo es gestionar el flujo hacia las devoluciones y evitar la permanencia de personas en las vías públicas o las playas de la ciudad.

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Asimismo, el representante del Ejecutivo central ha instado a las autoridades locales y al presidente Juan Jesús Vivas a proponer alternativas viables si rechazan la ubicación elegida, recordando la falta de consenso sobre otros enclaves como el hospital militar, los polideportivos o el acuartelamiento Fiscer. Pese al cruce de posturas sobre la capacidad de acogida en el territorio ceutí, el ministro ha asegurado mantener una comunicación constante con el gobierno autonómico, aunque advirtiendo de que la administración central actuará con la ley en la mano para garantizar el orden público.