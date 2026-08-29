Mantén el congelador a -18 °C y envasa bien: esa combinación reduce la pérdida de sabor y evita las quemaduras por hielo.
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Congelar ayuda a planificar menús y a evitar desperdicios, pero solo funciona si se respetan tres reglas básicas: preparar correctamente, proteger del aire y descongelar con criterio.
1) Congela solo alimentos en buen estado
El congelador conserva; no corrige problemas de calidad. Congela solo productos frescos o platos recién cocinados y sin olores extraños.
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- Evita congelar alimentos que hayan permanecido a temperatura ambiente durante horas.
- Si dudas de la calidad, mejor desechar o cocinar y consumir al momento.
2) Enfría rápido lo cocinado y corta en porciones
Las piezas pequeñas se congelan antes y mejor: se reduce la formación de cristales grandes, que dañan textura y jugosidad. Divide las preparaciones en raciones antes de envasar para descongelar solo lo necesario.
- Divide en raciones: así descongelas lo justo.
- Refrigera lo cocinado antes de meterlo en el congelador para no elevar la temperatura interior.
- Si separas ingredientes, usa capas y separadores (papel apto o bandejas) para que no se peguen.
3) Envasado: evita la quemadura y la pérdida de sabor
La mayoría de los problemas se deben a la exposición al aire. Crea una barrera: envases herméticos, bolsas diseñadas para congelar o envasado al vacío cuando sea posible.
- Usa envases herméticos o bolsas de congelación aptas.
- Retira el aire del interior: cuanto menos oxígeno, mejor conservación.
- Para líquidos o salsas, deja espacio en el envase (se expanden al congelar).
- Etiqueta siempre con nombre y fecha de congelación.
Truco útil
Para pan, bollería o masas: envuelve primero con una capa protectora (papel apto) y luego con film o bolsa. En verduras, el envasado hermético evita que absorban olores y pierdan textura.
4) Blanquea algunas verduras (y solo algunas)
El blanqueado —hervir brevemente y enfriar en agua con hielo— fija color y textura en verduras como judías verdes, guisantes y brócoli. No todas lo necesitan; espinacas y algunas hojas finas sí mejoran con este paso.
- Blanquea según la verdura y el tiempo recomendado para cada una.
- Enfría rápidamente tras el blanqueado antes de envasar y congelar.
5) Descongelado: dónde se gana (o se pierde) la textura
El método de descongelado condiciona el resultado final. Para carnes y guisos, la opción más segura es pasar del congelador al refrigerador y descongelar durante varias horas o toda la noche.
- Refrigerador: ideal para mantener la textura y minimizar la proliferación bacteriana.
- Microondas: rápido, pero requiere cocinar inmediatamente tras descongelar por calentamiento irregular.
- Directo a la cocción: muchas verduras y productos para guisar pueden cocinarse desde congelado.
Evita dejar alimentos a temperatura ambiente durante horas. Una vez descongelados, consúmelos pronto y no vuelvas a congelar salvo excepciones claras (por ejemplo, sopas ya recalentadas y envasadas).
6) Qué congelar mejor y qué evitar
Bien congelan sopas, guisos, porciones de carne o pescado y masas porcionadas. Pierden textura frutas muy maduras, cremas y emulsiones que tienden a separarse.
- Frutas blandas pueden quedar pastosas; mejor usarlas en batidos o repostería tras congelar.
- Las salsas con nata o mayonesas suelen separarse; refrigera y consume en fresco cuando sea posible.
Piensa siempre en el uso posterior: si vas a triturar, hornear o cocer, la congelación sigue siendo útil.
Checklist rápido antes de cerrar la bolsa o el tupper
- ¿Está en buen estado?
- ¿Está en porciones?
- ¿Está bien envuelto y con poca exposición al aire?
- ¿Está etiquetado para identificarlo?
- ¿Sabes cómo lo vas a descongelar?
En Ceuta, el acceso a pescado fresco en el Mercado Central y en la lonja local facilita aprovechar compras inmediatas: si compras pescado para congelar, procura hacerlo en las primeras 24 horas y a -18 °C para mantener mejor su textura.
Con estas pautas —temperatura adecuada, porciones y envasado— el congelador pasa de ser un cajón de emergencia a una herramienta para cocinar con menos prisas y menos desperdicio.