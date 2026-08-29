Mantén el congelador a -18 °C y envasa bien: esa combinación reduce la pérdida de sabor y evita las quemaduras por hielo.

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Congelar ayuda a planificar menús y a evitar desperdicios, pero solo funciona si se respetan tres reglas básicas: preparar correctamente, proteger del aire y descongelar con criterio.

1) Congela solo alimentos en buen estado

El congelador conserva; no corrige problemas de calidad. Congela solo productos frescos o platos recién cocinados y sin olores extraños.

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Evita congelar alimentos que hayan permanecido a temperatura ambiente durante horas.

Si dudas de la calidad, mejor desechar o cocinar y consumir al momento.

2) Enfría rápido lo cocinado y corta en porciones

Las piezas pequeñas se congelan antes y mejor: se reduce la formación de cristales grandes, que dañan textura y jugosidad. Divide las preparaciones en raciones antes de envasar para descongelar solo lo necesario.

Divide en raciones: así descongelas lo justo.

en raciones: así descongelas lo justo. Refrigera lo cocinado antes de meterlo en el congelador para no elevar la temperatura interior.

lo cocinado antes de meterlo en el congelador para no elevar la temperatura interior. Si separas ingredientes, usa capas y separadores (papel apto o bandejas) para que no se peguen.

3) Envasado: evita la quemadura y la pérdida de sabor

La mayoría de los problemas se deben a la exposición al aire. Crea una barrera: envases herméticos, bolsas diseñadas para congelar o envasado al vacío cuando sea posible.

Usa envases herméticos o bolsas de congelación aptas.

o bolsas de congelación aptas. Retira el aire del interior: cuanto menos oxígeno, mejor conservación.

Para líquidos o salsas, deja espacio en el envase (se expanden al congelar).

Etiqueta siempre con nombre y fecha de congelación.

Truco útil

Para pan, bollería o masas: envuelve primero con una capa protectora (papel apto) y luego con film o bolsa. En verduras, el envasado hermético evita que absorban olores y pierdan textura.

4) Blanquea algunas verduras (y solo algunas)

El blanqueado —hervir brevemente y enfriar en agua con hielo— fija color y textura en verduras como judías verdes, guisantes y brócoli. No todas lo necesitan; espinacas y algunas hojas finas sí mejoran con este paso.

Blanquea según la verdura y el tiempo recomendado para cada una.

Enfría rápidamente tras el blanqueado antes de envasar y congelar.

5) Descongelado: dónde se gana (o se pierde) la textura

El método de descongelado condiciona el resultado final. Para carnes y guisos, la opción más segura es pasar del congelador al refrigerador y descongelar durante varias horas o toda la noche.

Refrigerador : ideal para mantener la textura y minimizar la proliferación bacteriana.

: ideal para mantener la textura y minimizar la proliferación bacteriana. Microondas : rápido, pero requiere cocinar inmediatamente tras descongelar por calentamiento irregular.

: rápido, pero requiere cocinar inmediatamente tras descongelar por calentamiento irregular. Directo a la cocción: muchas verduras y productos para guisar pueden cocinarse desde congelado.

Evita dejar alimentos a temperatura ambiente durante horas. Una vez descongelados, consúmelos pronto y no vuelvas a congelar salvo excepciones claras (por ejemplo, sopas ya recalentadas y envasadas).

6) Qué congelar mejor y qué evitar

Bien congelan sopas, guisos, porciones de carne o pescado y masas porcionadas. Pierden textura frutas muy maduras, cremas y emulsiones que tienden a separarse.

Frutas blandas pueden quedar pastosas; mejor usarlas en batidos o repostería tras congelar.

Las salsas con nata o mayonesas suelen separarse; refrigera y consume en fresco cuando sea posible.

Piensa siempre en el uso posterior: si vas a triturar, hornear o cocer, la congelación sigue siendo útil.

Checklist rápido antes de cerrar la bolsa o el tupper

¿Está en buen estado?

¿Está en porciones?

¿Está bien envuelto y con poca exposición al aire?

¿Está etiquetado para identificarlo?

¿Sabes cómo lo vas a descongelar?

En Ceuta, el acceso a pescado fresco en el Mercado Central y en la lonja local facilita aprovechar compras inmediatas: si compras pescado para congelar, procura hacerlo en las primeras 24 horas y a -18 °C para mantener mejor su textura.

Con estas pautas —temperatura adecuada, porciones y envasado— el congelador pasa de ser un cajón de emergencia a una herramienta para cocinar con menos prisas y menos desperdicio.

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