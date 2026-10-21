MANACOR — La voz de Rafa Nadal continúa teniendo un fuerte eco público en España. El extenista balear de 40 años se ha pronunciado sobre los hábitos de consumo y la forma en que ha cambiado la escala de prioridades de la sociedad actual, en medio del intenso debate que atraviesa el país por la crisis del acceso a la vivienda y las crecientes dificultades económicas para los jóvenes.

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En el marco de una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNBC, el ganador de 22 títulos de Grand Slam abordó la metamorfosis en los hábitos de gasto entre distintas generaciones: «Antes se ahorraba dinero para comprar un coche o una casa, ahora se invierte en viajes», señaló el exdeportista manacorí, aludiendo al viraje desde la inversión patrimonial tradicional hacia el gasto en experiencias cotidianas y ocio.

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Cambio de época y enfoque empresarial

Nadal explicó que esta tendencia refleja una transformación notable en la mentalidad colectiva respecto a la época en la que él creció, cuando el horizonte del ahorro a largo plazo para bienes de primera necesidad estaba mucho más arraigado. «La gente invierte mucho en experiencias, en viajar y en conocer lugares diferentes, y esas vivencias pesan más que la compra de bienes», analizó, vinculando su percepción a las vivencias acumuladas tras más de dos décadas recorriendo el circuito internacional.

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Sus declaraciones llegan en un clima de debate nacional marcado por las movilizaciones y acampadas en protesta por los precios del alquiler y las barreras para la compra de primera vivienda. Al mismo tiempo, las reflexiones del balear conectan con su faceta como inversor tras su retirada de las pistas, donde destaca su alianza con Meliá Hotels International a través de la marca ZEL Hotels o sus proyectos en el sector vitivinícola.