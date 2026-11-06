Javier Calvo y Javier Ambrossi reciben el Visionary Director Award por ‘La bola negra’, elegida para representar a España en los Oscar, tras alcanzar los 5,5 millones de espectadores en las salas españolas y obtener el premio del público en Londres.

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La trayectoria profesional de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha experimentado una transformación radical desde sus inicios en la industria audiovisual, cuando impulsaban proyectos sin penas recursos, escribían piezas teatrales de escasa duración o grababan la serie Paquita Salas utilizando vestuario familiar. En la actualidad, los dos cineastas se han consolidado como figuras indispensables del cine español y atraviesan un momento de máxima relevancia internacional gracias a su largometraje La bola negra. La cinta ha sido seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en la próxima edición de los premios Oscar, tras convertirse en el título más visto del año en el país con 5,5 millones de entradas vendidas. En el marco de su promoción en Estados Unidos, la pareja de directores ha registrado un notable éxito de crítica y público en Florida, donde han protagonizado galardones cinematográficos y un destacado reencuentro en la televisión local.

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Reconocimientos en el Festival Miami GEMS y el galardón en el Festival de Londres

La presencia de los realizadores en el Festival de Cine Miami GEMS vino acompañada de la entrega del Visionary Director Award, galardón concedido por la revista especializada Variety. En la misma ceremonia, el artista Guitarricadelafuente, quien ejerce como protagonista de la trama cinematográfica, fue distinguido con el Virtuoso Award. De manera simultánea a la recogida de estas estatuillas en territorio estadounidense, la producción obtuvo el premio del público en la 70ª edición del Festival de Cine de Londres.

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El argumento de La bola negra inspira su montaje en la figura y el texto de Federico García Lorca, enlazando las vivencias de tres hombres homosexuales a través de tres épocas fundamentales de la historia de España. Respecto a la acogida de la obra, Javier Calvo manifestó en declaraciones a la agencia EFE la relevancia de conectar con el público latino, al señalar que constituye el cine con el que se ha formado e inspirado. Asimismo, los directores expusieron su visión sobre el impacto de la figura del poeta granadino:

«Con que sintiese que es un homenaje a su poesía, a su obra y a su persona, y que viese que su legado ha llegado hasta hoy, yo ya me sentiría orgulloso. Si él pudiese sentir lo importante que ha sido su vida y su obra para tantísimas generaciones».

Reencuentro en Univisión y el proceso de escritura de sus proyectos

Durante su estancia en Florida, los cineastas acudieron al programa Despierta América, espacio de la cadena Univisión. En el plató del formato televisivo se produjo el reencuentro con el presentador Jomari Goyso, quien reveló la vinculación previa que le unía a Javier Ambrossi desde la juventud:

«Qué fascinante es la vida. Le conocí cuando tenía 18 años. Compartimos fiestas, aventuras y una etapa preciosa en Madrid. Años después, la vida nos vuelve a reunir, pero esta vez entrevistándolo junto a Javi Calvo y Guitarricadelafuente por su nueva película, La bola negra. ¡Quién nos iba a decir entonces que la vida nos regalaría este momento tantos años después!».

El paso por el espacio televisivo dejó también una intervención en directo mediante videollamada entre Miami y La Rioja con Emma, sobrina del presentador de 16 años y seguidora de los directores, quien trasladó una consulta sobre la metodología de trabajo de los realizadores al redactar un libreto. Ante la pregunta de si proyectan los personajes pensando en intérpretes concretos durante la fase de guion, Javier Calvo explicó la dinámica creativa del equipo:

«Necesitamos tener a alguien en mente, una voz, aunque luego no vaya a ser».

En este sentido, los creadores confirmaron que la redacción de La bola negra se desarrolló teniendo en mente a Guitarricadelafuente para el papel principal. No obstante, los realizadores matizaron que la industria no siempre ha respaldado sus planteamientos iniciales, reconociendo que en múltiples ocasiones han recibido negativas ante sus propuestas, situación que también se produjo durante la preparación de su actual proyecto cinematográfico.

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