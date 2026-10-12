El portavoz del Gobierno de Ceuta, Ramírez, ha expresado su preocupación ante la situación actual de los migrantes en la ciudad. Ha cuestionado cómo algunos migrantes logran regresar a Marruecos tras los desalojos, mientras que otros continúan sin contar con espacio en los campamentos habilitados.

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Ramírez ha señalado la falta de plazas disponibles para atender a los migrantes que llegan a Ceuta, lo que plantea serias dudas sobre la gestión actual de la crisis migratoria en la región. Ha subrayado que esta situación es insostenible y exige atención urgente por parte de las autoridades competentes.

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Asimismo, el portavoz ha admitido que no tenía constancia sobre la presencia de fragatas marroquíes en aguas españolas durante la crisis migratoria que tuvo lugar en julio. Este hecho ha sido calificado por él como preocupante y un asunto que merece un análisis más profundo.

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La situación de los migrantes en Ceuta ha despertado tensiones tanto a nivel local como en el contexto más amplio de las relaciones con Marruecos, lo que complicará aún más la dinámica en esta región fronteriza.

Con el aumento de llegadas de migrantes y el constante flujo en la frontera, se hace evidente que la problemática migratoria en Ceuta requiere un enfoque coherente y humanitario que atienda las necesidades de todos los afectados.

El Gobierno de Ceuta se enfrenta a un desafío significativo en su intento de gestionar esta crisis, y las declaraciones de Ramírez reflejan una preocupación compartida por muchos ciudadanos sobre cómo se está manejando la situación actual.