Según denuncian responsables de la investigación interna, los altos cargos políticos del cuerpo habrían boicoteado el documento oficial sobre la entrada masiva de migrantes, ordenando suprimir contenido y evitar cualquier mención directa a Marruecos.

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La elaboración del informe oficial relativo a la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma de Ceuta ha generado una fuerte controversia interna dentro de la Guardia Civil. De acuerdo con el testimonio de mandos vinculados directamente a las pesquisas, el documento sufrió modificaciones sustanciales impulsadas desde las instancias políticas del instituto armado antes de su versión definitiva.

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Según sostienen los denunciantes, estas presiones se tradujeron en un recorte significativo de los datos y análisis recabados por los agentes sobre el terreno. Asimismo, los mandos aseguran que recibieron instrucciones explícitas para eliminar cualquier referencia que señalara o mencionara a Marruecos en relación con el desarrollo de los hechos en la frontera.

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El informe original tenía como objetivo esclarecer las circunstancias, el desarrollo operativo y los factores que rodearon la llegada masiva de migrantes a territorio español. Sin embargo, para los investigadores que participaron en su redacción, la intervención de los responsables políticos alteró el alcance técnico y operativo del documento, limitando las conclusiones finales de la investigación.