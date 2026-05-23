El Real Madrid – Athletic Club se disputa este sábado 23 de mayo, a las 21:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la última jornada de LaLiga EA Sports y será uno de los partidos más atractivos del cierre de temporada.

El conjunto blanco quiere despedirse de su afición con una victoria en casa, mientras que el Athletic buscará cerrar el campeonato con un resultado de prestigio en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

A qué hora es el Real Madrid – Athletic Club

El partido entre Real Madrid y Athletic Club comenzará a las 21:00 horas, horario peninsular español.

LaLiga ha decidido unificar horarios en la última jornada para mantener la emoción en las diferentes luchas clasificatorias del campeonato.

Dónde ver el Real Madrid – Athletic Club por TV y online

El encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+ y de los canales habilitados por la plataforma para LaLiga EA Sports.

También podrá verse online mediante la aplicación y la plataforma digital de Movistar para usuarios con acceso contratado.

El Bernabéu despide otra gran temporada

El Real Madrid afronta el último partido liguero con el objetivo de terminar la campaña dejando buenas sensaciones ante su público. El equipo blanco ha vuelto a competir al máximo nivel tanto en España como en Europa y quiere cerrar el curso con una victoria en el Santiago Bernabéu.

Enfrente estará un Athletic Club que continúa consolidado como uno de los equipos más competitivos de LaLiga. El conjunto vasco ha firmado una temporada muy sólida y buscará despedirse con un triunfo de prestigio ante el conjunto madridista.

Un duelo histórico de LaLiga

Real Madrid y Athletic Club protagonizan uno de los enfrentamientos más históricos del fútbol español. Ambos clubes forman parte de la tradición de LaLiga y cada temporada dejan partidos cargados de intensidad, ritmo y calidad.

El Santiago Bernabéu presentará un gran ambiente para una noche que servirá como cierre de la temporada liguera para dos de los equipos con más historia del campeonato.

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Datos del Real Madrid – Athletic Club

Partido: Real Madrid – Athletic Club

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 38

Fecha: sábado 23 de mayo

Hora: 21:00 horas

Estadio: Santiago Bernabéu

Dónde ver: Movistar Plus+