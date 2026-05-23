El Valencia CF y el FC Barcelona se enfrentan este sábado 23 de mayo en Mestalla, en uno de los partidos más atractivos de la última jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y pondrá el broche final a la temporada liguera.

El conjunto valencianista buscará despedirse de su afición con una victoria de prestigio, mientras que el Barcelona quiere cerrar el campeonato manteniendo las buenas sensaciones tras una intensa temporada.

A qué hora es el Valencia – Barcelona

El partido entre Valencia y Barcelona se disputará este sábado 23 de mayo, a las 21:00 horas, horario peninsular español.

LaLiga ha establecido horario unificado para gran parte de la jornada 38 con el objetivo de mantener la emoción competitiva hasta el final del campeonato.

Dónde ver en TV y online el Valencia – Barcelona

El encuentro podrá verse en directo a través de Movistar Plus+ y de los canales autorizados para la retransmisión de LaLiga EA Sports.

También estará disponible online mediante la plataforma y la aplicación oficial de Movistar para dispositivos móviles, televisores inteligentes y ordenadores.

Mestalla se prepara para una gran noche de fútbol

El estadio de Mestalla volverá a presentar un gran ambiente para recibir al FC Barcelona en el último partido liguero de la temporada. La afición valencianista espera cerrar el curso con una alegría ante uno de los grandes del fútbol español.

Por su parte, el Barcelona afronta el choque con el objetivo de seguir mostrando solidez competitiva y terminar LaLiga con una victoria fuera de casa.

Un clásico moderno de LaLiga

Valencia y Barcelona han protagonizado algunos de los partidos más espectaculares del campeonato español en las últimas décadas. Los duelos entre ambos equipos suelen dejar goles, intensidad y un gran ambiente en las gradas.

Con dos clubes históricos frente a frente, Mestalla será escenario de una de las citas más destacadas de la jornada final de LaLiga EA Sports.

PUBLICIDAD

Datos del Valencia – Barcelona

Partido: Valencia – Barcelona

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 38

Fecha: sábado 23 de mayo

Hora: 21:00 horas

Estadio: Mestalla

Dónde ver: Movistar Plus+