El Mallorca y el Real Oviedo se enfrentan este sábado 23 de mayo, a las 21:00 horas, en Son Moix, en uno de los encuentros correspondientes a la última jornada de LaLiga EA Sports.

El conjunto balear quiere cerrar la temporada con una victoria ante su afición, mientras que el Oviedo afronta el partido con el objetivo de terminar el campeonato sumando en un estadio siempre complicado.

A qué hora es el Mallorca – Oviedo

El partido entre Mallorca y Oviedo comenzará a las 21:00 horas, horario peninsular español.

La jornada 38 de LaLiga EA Sports se disputa con horario unificado en varios partidos para mantener la emoción hasta el final de la competición.

Dónde ver en TV y online el Mallorca – Oviedo

El encuentro podrá verse en directo a través de DAZN LaLiga y también online mediante la plataforma digital y la aplicación oficial de DAZN.

Los aficionados podrán seguir el choque desde televisión, móvil, ordenador o Smart TV.

Son Moix despide la temporada

El Mallorca afronta el último partido liguero con la intención de brindar una victoria a su afición y terminar el curso dejando una buena imagen en casa.

El Real Oviedo, por su parte, buscará competir hasta el final en un escenario exigente como Son Moix, en un duelo que promete intensidad y emoción.

Un partido importante para cerrar LaLiga

Con el final de temporada ya muy cerca, ambos equipos afrontan el choque con el objetivo de terminar LaLiga EA Sports de la mejor manera posible.

La afición mallorquinista volverá a llenar las gradas para acompañar a su equipo en la despedida del campeonato.

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Datos del Mallorca – Oviedo

Partido: Mallorca – Oviedo

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 38

Fecha: sábado 23 de mayo

Hora: 21:00 horas

Estadio: Son Moix

Dónde ver: DAZN LaLiga