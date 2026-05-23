El Girona – Elche se juega este sábado 23 de mayo, a las 21:00 horas, en el Estadio Municipal de Montilivi. El encuentro corresponde a la jornada 38 de LaLiga EA Sports y puede ser decisivo en la lucha por la permanencia.

A qué hora es el Girona – Elche

El partido entre Girona y Elche comenzará a las 21:00 horas, horario peninsular español. LaLiga ha fijado varios encuentros de la última jornada a la misma hora por las implicaciones clasificatorias.

Dónde ver el Girona – Elche por TV y online

El Girona – Elche podrá verse en abierto por Teledeporte y también gratis a través de DAZN, según la información publicada por DAZN para esta jornada.

Un duelo directo por la permanencia

Montilivi acoge una final por la salvación. Girona y Elche llegan a la última jornada con la necesidad de cerrar la temporada en Primera División, en una pelea por la permanencia en la que también están implicados otros equipos.

El partido promete tensión desde el primer minuto. El Girona contará con el apoyo de su afición en casa, mientras que el Elche intentará sacar un resultado positivo lejos del Martínez Valero para asegurar su objetivo.

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Datos del Girona – Elche

Partido: Girona – Elche

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 38

Fecha: sábado 23 de mayo

Hora: 21:00 horas

Estadio: Montilivi

Dónde ver: Teledeporte y DAZN