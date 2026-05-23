El Real Betis – Levante se juega este sábado 23 de mayo, a las 21:00 horas, en el estadio Benito Villamarín, en uno de los partidos correspondientes a la última jornada de LaLiga EA Sports.

El conjunto verdiblanco quiere cerrar la temporada con una alegría ante su afición, mientras que el Levante afronta el encuentro con la intención de terminar el curso compitiendo hasta el último minuto.

A qué hora es el Real Betis – Levante

El partido entre Real Betis y Levante comenzará a las 21:00 horas, horario peninsular español.

Como ocurre en cada cierre de campeonato, LaLiga ha fijado horario unificado para varios encuentros con implicaciones deportivas en la clasificación final.

Dónde ver el Real Betis – Levante por TV y online

El encuentro podrá verse en directo a través de DAZN LaLiga y también estará disponible online mediante la aplicación y la plataforma digital de DAZN.

Los aficionados podrán seguir el choque desde cualquier dispositivo compatible con acceso a la plataforma.

El Benito Villamarín se prepara para el cierre de temporada

El Real Betis afronta la última jornada con el objetivo de despedirse de su afición ofreciendo una buena imagen en el Benito Villamarín. El equipo sevillano ha vivido una campaña intensa y quiere terminar LaLiga con un triunfo en casa.

Por su parte, el Levante intentará cerrar la temporada puntuando en uno de los estadios más exigentes del campeonato. El conjunto granota llega dispuesto a competir y buscar un resultado positivo lejos de Valencia.

Un partido con ambiente especial en Sevilla

El Benito Villamarín volverá a presentar un gran ambiente para despedir la temporada liguera. La afición bética acompañará al equipo en una noche marcada por la emoción del último partido del campeonato.

El duelo entre Betis y Levante promete intensidad, ritmo ofensivo y dos equipos con estilos muy diferentes sobre el césped.

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Datos del Real Betis – Levante

Partido: Real Betis – Levante

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 38

Fecha: sábado 23 de mayo

Hora: 21:00 horas

Estadio: Benito Villamarín

Dónde ver: DAZN LaLiga