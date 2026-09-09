El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha visitado recientemente los órganos judiciales de Ceuta. Esta visita se produce en un momento crítico, tras el notable incremento de la carga de trabajo que han experimentado los juzgados ceutíes.

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El aumento en la actividad judicial en la ciudad autónoma está directamente vinculado a la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales del mes de julio. Este fenómeno ha provocado que los juzgados se enfrenten a un volumen de trabajo sin precedentes, lo que ha generado preocupación entre los profesionales del sector legal.

Durante su recorrido, Lorenzo del Río ha podido constatar de primera mano las dificultades que enfrenta la judicatura local y ha expresado su compromiso de abordar esta situación con medidas efectivas. El objetivo es evitar un colapso en los servicios judiciales que podría afectar a la administración de justicia en la ciudad.

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El incremento de casos relacionados con la crisis migratoria ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los recursos disponibles en los juzgados de Ceuta. Las autoridades judiciales están trabajando para garantizar que se puedan gestionar adecuadamente los nuevos retos que presenta la realidad social y migratoria de la región.

La visita de Lorenzo del Río también busca sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de los jueces y magistrados, quienes se encuentran en una posición complicada ante la avalancha de casos. La colaboración entre diferentes instituciones es clave para encontrar soluciones a corto y largo plazo.

Este tipo de visitas institucionales son parte de un esfuerzo mayor para asegurar que la administración de justicia en Ceuta se mantenga adecuada, equilibrando las demandas de la ciudadanía con los recursos humanos y técnicos disponibles.