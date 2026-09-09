Ceuta se encuentra nuevamente en una posición desfavorable en el informe PISA. Según los datos publicados, el 40,9% de los alumnos de 15 años ha repetido año escolar, lo que evidencia una preocupante situación educativa en la ciudad autónoma.

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El estudio señala que la falta de avances en los niveles de rendimiento académico es alarmante, ya que se registra una escasa cantidad de estudiantes que alcanzan los niveles más altos de competencia.

Asimismo, el informe resalta que la desigualdad socioeconómica sigue siendo un factor determinante en los resultados académicos de los alumnos, aunque advierte que este factor no puede explicar por sí solo la brecha educativa existente.

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Esta situación plantea interrogantes sobre las políticas educativas implementadas en Ceuta y la necesidad de adoptar medidas eficaces para abordar las dificultades que enfrentan los jóvenes en su formación académica.

A medida que se analizan los resultados, queda claro que mejorar la educación en Ceuta es un desafío urgente que requiere atención y acción coordinada entre las autoridades educativas y la comunidad.

Los datos reflejan una necesidad de recursos y estrategias que permitan a los estudiantes mejorar sus habilidades y evitar la repetición de cursos, algo fundamental para su futuro académico y profesional.