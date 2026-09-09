El ministro del Interior, Fernando Marlaska, ha declarado recientemente que no se prevé la prórroga del mando único más allá de 2027. Esta afirmación se produce en un contexto de creciente atención sobre la gestión de la crisis en la frontera de Ceuta.

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Marlaska hizo hincapié en que desde el comienzo de la actual crisis migratoria, más de 1.000 personas han decidido afiliarse a las iniciativas destinadas a mejorar la situación en la región. Estas cifras reflejan un esfuerzo colectivo por abordar los desafíos que enfrenta la ciudad autónoma.

El ministro también comentó que las mejoras en la gestión y atención de la crisis se irán percibiendo de manera progresiva, resaltando que los ciudadanos empezarán a notar estas transformaciones día a día en su entorno y en la operativa de seguridad.

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Ceuta, como punto crítico en la ruta migratoria, continúa siendo objeto de atención gubernamental, con propuestas y estrategias que buscan estabilizar la situación en la frontera y atender adecuadamente a quienes llegan a nuestras costas.

El compromiso del Ministerio del Interior es firme, y el ministro Marlaska muestra su disponibilidad para trabajar de manera coordinada con las autoridades locales y autonómicas para afrontar juntos los retos actuales.

Se espera que en el próximo año se intensifiquen los esfuerzos para garantizar una gestión efectiva de la inmigración, priorizando la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de Ceuta.