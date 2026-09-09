El programa de Cuatro localiza a un participante en los grupos de mensajería que organizaron la entrada fronteriza, quien afirma que un agente de la inteligencia de Marruecos administraba el chat antes del intento de asalto.

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El programa de televisión Código 10 ha emitido en exclusiva la declaración de un joven que formó parte de los grupos virtuales de coordinación que organizaron un intento de entrada masiva a la ciudad autónoma de Ceuta. Durante la emisión del espacio presentado por Nacho Abad, el testigo —cuya voz fue distorsionada e interpretada en español para preservar su anonimato— relató detalladamente cómo llegó a incorporarse a estas comunidades tras encontrar una invitación pública en la red social Facebook.

Según explicó el compareciente en la grabación, el grupo de mensajería instantánea agrupaba a decenas de jóvenes que planificaban de forma coordinada el salto a la valla fronteriza. El testigo relató que intentó proponer a los participantes una estrategia dividida en grupos reducidos para reducir la presión en la frontera, propuesta que fue tajantemente rechazada por el resto de integrantes con insultos y exigencias de no interferir en el plan establecido.

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El elemento central de su testimonio radica en los motivos que le llevaron a abandonar el chat colectivo antes de que se ejecutara la tentativa de salto. Según su versión, descubrió que el perfil encargado de administrar las comunicaciones pertenecía directamente a un agente de los servicios de inteligencia del Reino de Marruecos. Instantes antes de su salida, el administrador difundió un mensaje de activación con la orden explícita de iniciar la incursión de manera inminente: «Hoy vamos todos. El último que salga que apague las luces. Lo quemaremos todo hasta los cimientos», reprodujo el programa.

Ante la gravedad de los hechos declarados, el testigo ha manifestado su disposición a poner sus contactos y datos telefónicos a disposición de la Presidencia del Gobierno de España y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para corroborar la injerencia de las autoridades marroquíes en la organización de los asaltos fronterizos. El propio informante asumió el elevado riesgo personal que conlleva su revelación, señalando que se enfrenta a graves penas de prisión y represalias por parte de las fuerzas de seguridad de su país en caso de ser identificado.