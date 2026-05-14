El sorteo de EuroDreams celebra este jueves 14 de mayo de 2026 una nueva edición. Los jugadores podrán comprobar aquí los seis números ganadores y el número sueño una vez que se publique el resultado oficial.

EuroDreams es un sorteo europeo que reparte premios en forma de pagos periódicos, con una combinación formada por seis números principales y un número sueño.

Resultado de EuroDreams

La combinación ganadora de EuroDreams es:

Números: 3, 7, 9, 21, 24, 27.

Número sueño: 4

Este artículo se actualizará a partir de las 21:40 horas, cuando se conozca el resultado oficial de EuroDreams.

Cómo comprobar si mi boleto de EuroDreams está premiado

Para comprobar si un boleto de EuroDreams ha sido premiado, los jugadores deben comparar sus números con la combinación ganadora y revisar también el número sueño. Los premios dependen del número de aciertos obtenidos.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por el organismo oficial correspondiente.