El santoral católico celebra hoy, 15 de mayo, a San Isidro Labrador, labrador y patrono del trabajo del campo. Su figura sigue muy viva en Madrid y en toda España por la confianza que inspiró entre quienes dependen de la tierra.

Este viernes se enmarca dentro del tiempo ordinario del año litúrgico. En la jornada confluyen varios nombres en el santoral, pero la memoria principal se centra en San Isidro Labrador, cuya devoción suele acompañarse con oraciones por el pan de cada día y por los frutos de la cosecha.

San Isidro Labrador

San Isidro Labrador es recordado como labrador de Madrid, en un contexto histórico en el que la vida rural marcaba el ritmo de la comunidad. La tradición cristiana lo presenta como un hombre sencillo, entregado al trabajo cotidiano y a la oración, con una espiritualidad encarnada en el campo y en el cuidado de la casa y la familia.

Entre los rasgos más repetidos en la devoción popular destaca su relación con el mundo agrícola y la petición de favores para la labranza. En muchas localidades se le nombra como protector de quienes aran la tierra, siembran y esperan la cosecha; por eso el 15 de mayo suele vivirse con cercanía, especialmente en entornos rurales y periurbanos.

La fama de San Isidro también se asocia a relatos de milagros ligados a la fecundidad y al sustento, que han contribuido a su imagen como intercesor ante necesidades concretas. En la mentalidad cristiana, estos episodios refuerzan la idea de que Dios acompaña incluso en lo material: en el agua, en el cultivo y en la perseverancia diaria.

Con el paso del tiempo, su memoria se consolidó como referencia de patronazgo para el trabajo bien hecho. Su ejemplo invita a unir esfuerzo y vida de fe, y por eso su celebración sigue siendo una fecha esperada en hogares, parroquias y asociaciones vinculadas al mundo agrícola.

Otros santos que se celebran el 15 de mayo

San Indalecio : discípulo vinculado a los orígenes de la predicación cristiana en España , tradición asociada a la evangelización de la Península.

: discípulo vinculado a los orígenes de la predicación cristiana en , tradición asociada a la evangelización de la Península. San Aquileo Taumaturgo : recordado como milagrero por la tradición, el sobrenombre resalta su fama de intercesor.

: recordado como por la tradición, el sobrenombre resalta su fama de intercesor. San Caleb : figura del Antiguo Testamento recordada por la tradición cristiana como ejemplo de fidelidad.

: figura del recordada por la tradición cristiana como ejemplo de fidelidad. Santa Dympna : santa venerada en la devoción tradicional, asociada a la protección y a la vida cristiana temprana.

: santa venerada en la devoción tradicional, asociada a la y a la vida cristiana temprana. Santa Juana de Lestonnac : fundadora y figura relevante para la educación y la vida religiosa, con fuerte arraigo en la tradición católica.

: fundadora y figura relevante para la y la vida religiosa, con fuerte arraigo en la tradición católica. San Juan Bautista de la Salle : fundador relacionado con las escuelas cristianas; es una referencia histórica para la enseñanza.

: relacionado con las escuelas cristianas; es una referencia histórica para la enseñanza. San Reticio de Autún : obispo de Autún , recordado por su ministerio pastoral en la tradición eclesial.

: obispo de , recordado por su ministerio pastoral en la tradición eclesial. San Ruperto de Bingen : obispo con memoria ligada a la vida monástica y al servicio eclesial en la tradición.

: obispo con memoria ligada a la vida monástica y al servicio eclesial en la tradición. San Severino de Septempeda : obispo recordado por la tradición como pastor de Septempeda .

: obispo recordado por la tradición como pastor de . San Simplicio de Cerdeña : santo con memoria en la isla de Cerdeña , asociado a la veneración local.

: santo con memoria en la isla de , asociado a la veneración local. San Torcuato, obispo : memoria de obispo transmitida por la tradición, vinculada a la predicación y al gobierno eclesial.

: memoria de transmitida por la tradición, vinculada a la predicación y al gobierno eclesial. San Witesindo de Córdoba : santo recordado en relación con Córdoba , con devoción histórica en ámbitos cristianos.

: santo recordado en relación con , con devoción histórica en ámbitos cristianos. Beato Andrés Abellón: beato con memoria eclesial; su vida es recordada por la tradición católica.

Significado litúrgico

En el 15 de mayo, la jornada combina celebraciones de figuras de diversa procedencia—desde labradores hasta obispos y fundadores—y ayuda a entender cómo el calendario litúrgico pone en relación fe y vida real. En torno a San Isidro Labrador, es habitual que se mantenga una devoción vinculada a la providencia en el trabajo y a la intercesión por los frutos de la tierra, mientras que otras memorias del día refuerzan la importancia del ministerio pastoral y de la formación cristiana que se atribuye a santos educadores como San Juan Bautista de la Salle.