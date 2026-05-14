El viernes 15 de mayo de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,1308 €/kWh. La jornada dibuja un contraste claro: hay una ventana especialmente favorable para ajustar el consumo, mientras que por la noche asoma el pico máximo del día.

Según los datos de horas, la hora más barata está entre 14-15 h con 0,077 €/kWh. En el lado opuesto, la hora a evitar llega entre 21-22 h, cuando el precio marca 0,2413 €/kWh. Planificar tareas intensivas en el tramo barato puede marcar la diferencia.

Horas clave para ahorrar: apuesta por el tramo de 14-15 h y esquiva el pico de 21-22 h

Si hoy puedes desplazar consumo (por ejemplo, lavadora, lavavajillas o cargas de alto consumo), el objetivo es claro: centrarte en la franja más económica. La franja más económica del día se ubica alrededor de 0,08 €/kWh, y el mejor momento concreto es 14-15 h con 0,077 €/kWh.

En cambio, ojo con el pico máximo de la jornada: 21-22 h concentra el precio más alto, 0,2413 €/kWh. Evita conectar el horno o concentrar consumos relevantes en esa ventana si puedes reajustar horarios.

Cómo se mueve el precio por tramos del día

Madrugada (00:00 – 07:00): arrancan niveles cercanos a la media, con precios que oscilan alrededor de valores próximos a 0,1308 €/kWh, aunque con descensos puntuales hacia las primeras horas de la madrugada.

Mañana (07:00 – 14:00): el coste tiende a subir respecto a los tramos más baratos del comienzo del día. Hacia el final de la mañana, se observa un cambio hacia valores más altos, justo antes del tramo más favorable.

Tarde (14:00 – 18:00): es la parte más rentable para el consumo doméstico. De 14-15 h (el mínimo del día) el precio se mantiene en niveles bajos durante las horas siguientes, manteniendo un comportamiento claramente mejor que el resto del día.

Noche (18:00 – 23:59): se produce el giro: a partir de la tarde-noche el precio empieza a encadenar subidas hasta llegar al pico máximo en 21-22 h. Después, aún con precios relativamente elevados respecto a la franja del mediodía, se aprecia un descenso progresivo hacia el final de la noche.

Precio de la luz por horas (viernes 15 de mayo de 2026)

00:00 – 01:00: 0.1308 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1207 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1168 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1032 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.0946 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1007 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1175 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.126 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.1309 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.0891 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1452 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1447 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1448 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1447 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.077 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0783 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0792 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0784 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1477 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.1577 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.2111 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.2413 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.1834 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.1767 €/kWh