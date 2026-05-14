Este viernes, 15 de mayo de 2026, el precio de la gasolina y el diésel en Ceuta vuelve a mostrar diferencias entre estaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos del Ministerio para Ceuta, con 10 estaciones analizadas), el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1,495 €/L (con un rango entre 1,479 y 1,499 €/L). En la práctica, eso se traduce en que mover el surtidor unos metros puede suponer ahorro si eliges bien.

A continuación te dejamos un repaso claro de las gasolineras más baratas por tipo de combustible, y después un listado de las más caras, para que puedas comparar con rapidez antes de repostar.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,479 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,479 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,498 €/L

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,498 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,498 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,519 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,519 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,528 €/L

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,528 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,528 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,648 €/L

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,648 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,648 €/L

Las más caras

En el extremo alto del ranking, la diferencia frente a los precios mínimos existe, aunque sin grandes saltos. Para que tengas la foto completa, estas son las estaciones con Gasolina 95 más cara según el análisis:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,499 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1,499 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,499 €/L

Consejos

Compara por litros, no por “aproximaciones”: con diferencias como las vistas en Gasolina 95 (entre 1,479 y 1,499 €/L), el ahorro se nota más cuanto más repostes.

con diferencias como las vistas en Gasolina 95 (entre 1,479 y 1,499 €/L), el ahorro se nota más cuanto más repostes. Elige según tu uso: si tu vehículo admite varias calidades, revisa cuál te compensa por precio (hoy, por ejemplo, Gasolina 98 parte desde 1,519 €/L).

si tu vehículo admite varias calidades, revisa cuál te compensa por precio (hoy, por ejemplo, Gasolina 98 parte desde 1,519 €/L). No te quedes solo con el “precio del día”: verifica siempre el surtidor antes de pagar; los listados pueden cambiar y la oferta también varía.

verifica siempre el surtidor antes de pagar; los listados pueden cambiar y la oferta también varía. Si vas con prisa, decide con una regla rápida: busca primero el mínimo del combustible que necesitas y comprueba si está cerca del trayecto.

Fuente de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica (precios en Ceuta, viernes 15/05/2026).