Este viernes, 15 de mayo de 2026, el precio de la gasolina y el diésel en Ceuta vuelve a mostrar diferencias entre estaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos del Ministerio para Ceuta, con 10 estaciones analizadas), el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1,495 €/L (con un rango entre 1,479 y 1,499 €/L). En la práctica, eso se traduce en que mover el surtidor unos metros puede suponer ahorro si eliges bien.
A continuación te dejamos un repaso claro de las gasolineras más baratas por tipo de combustible, y después un listado de las más caras, para que puedas comparar con rapidez antes de repostar.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,479 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,479 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,498 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,498 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,498 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,519 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,519 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,528 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,528 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,528 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,629 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,629 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,648 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,648 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,648 €/L
Las más caras
En el extremo alto del ranking, la diferencia frente a los precios mínimos existe, aunque sin grandes saltos. Para que tengas la foto completa, estas son las estaciones con Gasolina 95 más cara según el análisis:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,499 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1,499 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,499 €/L
Consejos
- Compara por litros, no por “aproximaciones”: con diferencias como las vistas en Gasolina 95 (entre 1,479 y 1,499 €/L), el ahorro se nota más cuanto más repostes.
- Elige según tu uso: si tu vehículo admite varias calidades, revisa cuál te compensa por precio (hoy, por ejemplo, Gasolina 98 parte desde 1,519 €/L).
- No te quedes solo con el “precio del día”: verifica siempre el surtidor antes de pagar; los listados pueden cambiar y la oferta también varía.
- Si vas con prisa, decide con una regla rápida: busca primero el mínimo del combustible que necesitas y comprueba si está cerca del trayecto.
Fuente de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica (precios en Ceuta, viernes 15/05/2026).