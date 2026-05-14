El IBEX 35 cerró este jueves 14 de mayo de 2026 en 17.809,20 puntos, sumando 154,30 puntos y una subida del 0,87%. La sesión mantuvo una tendencia al alza, después de un arranque ligeramente por debajo de la marca final, con un rango intradía que osciló entre el mínimo de 17.703,00 y el máximo de 17.842,80.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice recuperó terreno frente a la sesión previa, cuyo cierre se situó en 17.654,90 puntos. La foto del día es la de un mercado que, pese a la volatilidad inicial, fue capaz de sostener el impulso comprador hasta el cierre.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión arrancó en 17.767,10 puntos y, tras marcar un mínimo intradía en 17.703,00, el índice fue escalando posiciones hasta alcanzar un máximo de 17.842,80. Con ese recorrido, el cierre del jueves no solo consolida la mejora diaria, sino que también evidencia una recuperación con respecto a la última referencia, cerrada en 17.654,90.

La evolución de las cotas del día sugiere que el mercado buscó liquidez y dirección a medida que avanzaba la negociación. En términos editoriales, el mensaje es claro: la presión vendedora no se impuso al cierre y el índice terminó con ganancias, apoyando la idea de un tramo de sesiones con capacidad de reacción.

Entre máximos y mínimos: el pulso del día

Apertura: 17.767,10 puntos

17.767,10 puntos Máximo intradía: 17.842,80 puntos

17.842,80 puntos Mínimo intradía: 17.703,00 puntos

17.703,00 puntos Cierre: 17.809,20 puntos

17.809,20 puntos Variación: +0,87% (154,30 puntos)

Estos datos, tal y como recoge Yahoo Finance para la fecha del 14 de mayo de 2026, reflejan una sesión de continuidad alcista en el cierre, pese a que el suelo del día quedara relativamente cerca del inicio.

Evolución de la semana

Mirando el tramo más inmediato, el IBEX 35 ha alternado movimientos entre la volatilidad y los rebotes. En la secuencia más reciente de cinco sesiones, el índice empezó la semana con cierres en la parte alta del rango, para después registrar un retroceso y, finalmente, recuperar tono en el tramo final.

Vie 08/05: cierre 17.889,40 (apertura 17.929,70; máx 18.018,60; mín 17.856,00)

cierre 17.889,40 (apertura 17.929,70; máx 18.018,60; mín 17.856,00) Lun 11/05: cierre 17.852,50 (apertura 17.905,50; máx 17.953,20; mín 17.773,20)

cierre 17.852,50 (apertura 17.905,50; máx 17.953,20; mín 17.773,20) Mar 12/05: cierre 17.573,60 (apertura 17.649,30; máx 17.747,20; mín 17.553,00)

cierre 17.573,60 (apertura 17.649,30; máx 17.747,20; mín 17.553,00) Mié 13/05: cierre 17.654,90 (apertura 17.679,50; máx 17.691,50; mín 17.465,90)

cierre 17.654,90 (apertura 17.679,50; máx 17.691,50; mín 17.465,90) Jue 14/05: cierre 17.809,20 (apertura 17.767,10; máx 17.842,80; mín 17.703,00)

El patrón semanal muestra un bache el 12 de mayo, con el cierre más bajo del periodo (17.573,60), seguido por una recuperación parcial el miércoles. El jueves, ya con la tendencia al alza en el cierre, el índice consigue retomar la senda positiva y acercarse de nuevo a niveles superiores, aunque sin borrar completamente las dudas acumuladas por las oscilaciones anteriores.

Euríbor y mercados

En el trasfondo macrofinanciero, el foco del mercado en España y en la zona euro sigue estando en el curso de los tipos de interés. En este contexto, el Euríbor —como referencia clave para hipotecas y productos vinculados— actúa como termómetro indirecto de las expectativas sobre política monetaria: cuando el mercado descuenta menor presión de tipos, suele mejorar el ánimo para el crédito; cuando el escenario se tensiona, pesa sobre el apetito por riesgo.

Sin necesidad de aportar una cifra concreta en esta nota, el punto relevante es el componente de expectativas: el comportamiento reciente de los tipos y las lecturas sobre inflación y crecimiento condicionan tanto la valoración de las empresas como la rentabilidad exigida por el mercado. En términos de bolsa, esa combinación impacta en los flujos y en el posicionamiento, especialmente en un índice como el IBEX 35, donde conviven valores sensibles a tipos, ciclo y financiación.

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Con el IBEX 35 cerrando hoy en 17.809,20 puntos (+0,87%), la lectura inmediata es que los inversores mantienen la preferencia por la tendencia alcista a corto plazo. Habrá que seguir comprobando si el rebote logra convertirse en una consolidación sostenida o si la volatilidad de las últimas jornadas vuelve a imponer cautela.

Cita: “Datos de mercado del IBEX 35 para el jueves 14 de mayo de 2026 publicados por Yahoo Finance”.