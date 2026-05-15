El sorteo de Euromillones celebra este viernes 15 de mayo de 2026 una nueva edición, con premios para los jugadores que acierten los cinco números principales y las dos estrellas. En España, además, se sortea el código de El Millón, que reparte un premio adicional de un millón de euros.

Los resultados se actualizarán cuando se publique la combinación oficial del sorteo. Para comprobar el boleto, los participantes deben revisar tanto los números como las estrellas y el código de El Millón.

Resultado de Euromillones

La combinación ganadora de Euromillones es:

Números: 03 – 10 – 38 – 41 – 43

Estrellas: 02 y 09

Código de El Millón: BZN58201

Este artículo se actualizará a partir de las 21:30 horas, cuando se conozca el resultado oficial de Euromillones y El Millón.

Cómo comprobar si mi boleto de Euromillones está premiado

Para saber si un boleto de Euromillones ha sido premiado, los jugadores deben comparar su apuesta con la combinación ganadora. Los premios varían en función del número de aciertos entre los cinco números principales y las dos estrellas.

En España, también es importante revisar el código de El Millón, ya que este sorteo adicional premia a un boleto participante con un millón de euros.

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Los participantes en el sorteo de Euromillones disponen de la información relativa a las combinaciones obtenidas para proceder a la verificación de sus boletos. La normativa que regula estos sorteos ampara el cobro de los premios de acuerdo con las escalas establecidas por la organización, dependiendo del número de aciertos principales y de estrellas que se hayan registrado en cada apuesta válida.

Es conveniente precisar que, para formalizar cualquier reclamación o cobro de cantidades resultantes de este sorteo del viernes 15 de mayo de 2026, los jugadores deben conservar el boleto original expedido por los terminales autorizados, el cual constituye el único documento acreditativo válido ante las autoridades de la red de Loterías y Apuestas del Estado.