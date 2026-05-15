Si hoy vas a repostar en Ceuta, estos datos te pueden ahorrar unos euros. El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el seguimiento de precios en la ciudad, con 10 estaciones analizadas. El panorama muestra un diferencial claro entre marcas y ubicaciones, sobre todo en la Gasolina 95, donde la diferencia entre el mínimo y el máximo es más visible dentro del rango observado.
En el conjunto de las estaciones consultadas, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en torno a 1,495 €/l (con precios entre 1,479 y 1,499 €/l). La Gasolina 98 promedia 1,526 €/l, mientras que el Gasóleo A registra un promedio de 1,645 €/l (mínimo 1,629 y máximo 1,649 €/l).
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479€
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479€
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498€
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498€
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.498€
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519€
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519€
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.528€
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.528€
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.528€
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629€
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629€
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648€
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648€
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.648€
Las más caras
En el otro extremo, estas son las opciones con precio más alto en el listado del día. Para Gasolina 95, las más caras se reparten entre varias enseñas, con valores de 1.499 €/l:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499€
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499€
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499€
Consejos
- Compara el carburante que usas: no es lo mismo repostar 95 que 98 o diésel. Hoy, los precios de 95 concentran las diferencias más claras dentro del rango observado.
- Haz cuenta del trayecto: elegir “la más barata” puede compensar si te encaja por zona. Evita desviarte demasiado solo por unos céntimos.
- Revisa antes de llenar el depósito: una diferencia de precio por litro se nota más cuando repostamos cantidades grandes.
- Guíate por datos oficiales: la referencia de este análisis procede del Ministerio para la Transición Ecológica, con los precios recogidos para Ceuta en la fecha indicada.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.