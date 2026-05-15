El precio de la luz para hoy sábado 16 de mayo de 2026 llega con lectura favorable: según el Semáforo Selectra, VERDE 🟢, el precio medio del día se sitúa en 0,0896 €/kWh.

La clave para pagar menos está en aprovechar las horas de precio bajo y limitar el consumo en el tramo más caro. Hoy destaca especialmente la franja más barata, con un coste muy inferior al del final de la noche.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz (sábado 16/05/2026)

Si puedes elegir cuándo consumir, apunta a estas referencias del día:

Hora más barata: 18:00 – 19:00 con 0,039 €/kWh .

con . Franja más económica: con 0,04 €/kWh .

. Hora más cara (ojo): 22:00 – 23:00 con 0,1746 €/kWh.

En la práctica, esto suele encajar bien para programar lavadora o lavavajillas cuando estás en casa o cuando el sistema marca precios bajos. Y para el tramo caro de la noche, conviene evitar poner el horno o cargar grandes consumos entre 22:00 y 23:00.

Evolución por tramos: cómo se mueve el precio a lo largo del día

Madrugada: durante las primeras horas el precio se mantiene en niveles relativamente altos frente al resto del día, con valores cercanos a 0,12 €/kWh. Es el momento menos recomendable si tienes flexibilidad horaria.

Mañana: el coste baja con fuerza. A partir de 08:00 – 09:00 se observa un cambio claro hacia precios más bajos, y la franja de 10:00 – 16:00 se mantiene en torno a los valores del entorno de 0,041-0,043 €/kWh, ideal para desplazar consumos.

Tarde: la tendencia continúa favorable. El punto más bajo llega en 18:00 – 19:00 con 0,039 €/kWh, por lo que es una de las mejores ventanas para actividades domésticas que puedas programar.

Noche: tras el tramo barato, el precio sube de forma progresiva. Desde 19:00 – 21:00 el coste aumenta y alcanza el pico máximo en 22:00 – 23:00 (0,1746 €/kWh), antes de mejorar ligeramente hacia el final con 23:00 – 24:00.

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Precio de la luz por horas (sábado 16/05/2026)