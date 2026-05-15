El santoral católico celebra hoy, 16 de mayo, a San Andrés Bobola, misionero jesuita y mártir en Polonia. Su muerte, ligada a la persecución contra los cristianos, sigue siendo una referencia de fortaleza para muchas comunidades.

Sábado en el calendario de mayo: aunque el tiempo litúrgico del año puede variar según el curso (por depender del año concreto), el día es una buena oportunidad para recordar la entrega apostólica de Bobola y su predicación misionera.

San Andrés Bobola (1591-1657)

San Andrés Bobola nació en Rusia (en la época vinculada a la Mancomunidad Polaco-Lituana) y pronto ingresó en la Compañía de Jesús. Como jesuita, se formó para la misión y terminó implicado en el trabajo pastoral en tierras donde la fe cristiana afrontaba tensiones.

Su rasgo más recordado es el apostolado itinerante: predicó, confesó y sostuvo comunidades en regiones complejas del este europeo. A medida que arreciaron las persecuciones, su condición de misionero lo convirtió en un objetivo, y acabó siendo martirizado.

En torno a 1657, San Andrés Bobola murió como mártir por su fidelidad a la misión. La memoria de su martirio subraya la conexión entre evangelización y testimonio en contextos de conflicto.

Con el tiempo, su figura se extendió como modelo para quienes promueven la misión y la obra pastoral. En la devoción popular, se le invoca especialmente en relación con la perseverancia y la protección para los misioneros.

Otros santos que se celebran el 16 de mayo

San Abdás : obispo y mártir, recordado por su fidelidad hasta el martirio.

: obispo y mártir, recordado por su fidelidad hasta el martirio. San Abieso : obispo y mártir, venerado por su entrega pastoral.

: obispo y mártir, venerado por su entrega pastoral. San Adán de Fermo : santo vinculado a Fermo , figura eclesial de la tradición local.

: santo vinculado a , figura eclesial de la tradición local. San Brendán : santo asociado a la tradición monástica irlandesa y la labor evangelizadora.

: santo asociado a la tradición monástica irlandesa y la labor evangelizadora. San Carentoco : santo de tradición británica, relacionado con el culto local y la vida eclesial.

: santo de tradición británica, relacionado con el culto local y la vida eclesial. San Fídolo : santo venerado por su testimonio en los orígenes del cristianismo local.

: santo venerado por su testimonio en los orígenes del cristianismo local. San Germerio de Tolosa : santo de Tolosa , recordado en la historia de la devoción regional.

: santo de , recordado en la historia de la devoción regional. San Honorato de Amiens : santo asociado a Amiens , con memoria histórica en la Iglesia local.

: santo asociado a , con memoria histórica en la Iglesia local. San Illán : santo vinculado a la tradición cristiana hispana y su veneración popular.

: santo vinculado a la tradición cristiana hispana y su veneración popular. San Peregrino de Auxerre : santo recordado en la tradición de Auxerre .

: santo recordado en la tradición de . San Posidio de Calama : santo con memoria en Calama y tradición eclesial antigua.

: santo con memoria en y tradición eclesial antigua. San Simón Stock : figura vinculada a la tradición carmelita y su devoción mariana.

: figura vinculada a la y su devoción mariana. San Ubaldo de Gubbio : santo obispo de Gubbio , recordado por su acción pastoral.

: santo obispo de , recordado por su acción pastoral. Beato Vidal Vladimir Bajrak : beato de la Iglesia martirial contemporánea, conocido por su testimonio.

: beato de la Iglesia martirial contemporánea, conocido por su testimonio. San Juan Nepomuceno: sacerdote y mártir, destacado por su fidelidad a la disciplina y a la Iglesia.

Devoción popular y patronazgos en mayo

En la segunda mitad de mayo, muchas familias mantienen una práctica devocional concreta: acudir a celebraciones locales, rezar por las necesidades de la comunidad y pedir fortaleza a santos conocidos por su perseverancia. En particular, la figura de San Andrés Bobola se recuerda con especial interés por su martirio y su labor como jesuita misionero, mientras otros santos del día alimentan devociones ligadas a ciudades (como Auxerre, Amiens o Gubbio) y a tradiciones eclesiales concretas.