El santoral católico celebra hoy, 16 de mayo, a San Andrés Bobola, misionero jesuita y mártir en Polonia. Su muerte, ligada a la persecución contra los cristianos, sigue siendo una referencia de fortaleza para muchas comunidades.
Sábado en el calendario de mayo: aunque el tiempo litúrgico del año puede variar según el curso (por depender del año concreto), el día es una buena oportunidad para recordar la entrega apostólica de Bobola y su predicación misionera.
San Andrés Bobola (1591-1657)
San Andrés Bobola nació en Rusia (en la época vinculada a la Mancomunidad Polaco-Lituana) y pronto ingresó en la Compañía de Jesús. Como jesuita, se formó para la misión y terminó implicado en el trabajo pastoral en tierras donde la fe cristiana afrontaba tensiones.
Su rasgo más recordado es el apostolado itinerante: predicó, confesó y sostuvo comunidades en regiones complejas del este europeo. A medida que arreciaron las persecuciones, su condición de misionero lo convirtió en un objetivo, y acabó siendo martirizado.
En torno a 1657, San Andrés Bobola murió como mártir por su fidelidad a la misión. La memoria de su martirio subraya la conexión entre evangelización y testimonio en contextos de conflicto.
Con el tiempo, su figura se extendió como modelo para quienes promueven la misión y la obra pastoral. En la devoción popular, se le invoca especialmente en relación con la perseverancia y la protección para los misioneros.
Otros santos que se celebran el 16 de mayo
- San Abdás: obispo y mártir, recordado por su fidelidad hasta el martirio.
- San Abieso: obispo y mártir, venerado por su entrega pastoral.
- San Adán de Fermo: santo vinculado a Fermo, figura eclesial de la tradición local.
- San Brendán: santo asociado a la tradición monástica irlandesa y la labor evangelizadora.
- San Carentoco: santo de tradición británica, relacionado con el culto local y la vida eclesial.
- San Fídolo: santo venerado por su testimonio en los orígenes del cristianismo local.
- San Germerio de Tolosa: santo de Tolosa, recordado en la historia de la devoción regional.
- San Honorato de Amiens: santo asociado a Amiens, con memoria histórica en la Iglesia local.
- San Illán: santo vinculado a la tradición cristiana hispana y su veneración popular.
- San Peregrino de Auxerre: santo recordado en la tradición de Auxerre.
- San Posidio de Calama: santo con memoria en Calama y tradición eclesial antigua.
- San Simón Stock: figura vinculada a la tradición carmelita y su devoción mariana.
- San Ubaldo de Gubbio: santo obispo de Gubbio, recordado por su acción pastoral.
- Beato Vidal Vladimir Bajrak: beato de la Iglesia martirial contemporánea, conocido por su testimonio.
- San Juan Nepomuceno: sacerdote y mártir, destacado por su fidelidad a la disciplina y a la Iglesia.
Devoción popular y patronazgos en mayo
En la segunda mitad de mayo, muchas familias mantienen una práctica devocional concreta: acudir a celebraciones locales, rezar por las necesidades de la comunidad y pedir fortaleza a santos conocidos por su perseverancia. En particular, la figura de San Andrés Bobola se recuerda con especial interés por su martirio y su labor como jesuita misionero, mientras otros santos del día alimentan devociones ligadas a ciudades (como Auxerre, Amiens o Gubbio) y a tradiciones eclesiales concretas.