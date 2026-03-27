Compruebe los números premiados en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, con un premio principal de 6 millones de euros en el Cuponazo y las cinco extracciones de los juegos complementarios

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este viernes 27 de marzo de 2026 una nueva edición de sus sorteos más emblemáticos, destacando especialmente el Cuponazo, que cada viernes moviliza a miles de participantes en toda España. La jornada de hoy ha distribuido fortuna a través de sus diferentes modalidades de juego, incluyendo las cinco frecuencias diarias de Super Once y Triplex. Los resultados definitivos y el escrutinio oficial de todas las categorías de premios estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

El Cuponazo de este viernes pone en juego un premio mayor de 6 millones de euros al número y la serie, además de los premios de 40.000 euros a las cinco cifras y los repartidos por las extracciones adicionales de los «cuponazos» de segunda categoría. El desarrollo de los sorteos se ha llevado a cabo bajo los estrictos protocolos de transparencia que caracterizan a la institución.

Números premiados del Cuponazo de la ONCE

La combinación ganadora y la serie correspondientes al sorteo del Cuponazo de hoy, viernes 27 de marzo, se detallan a continuación:

Número premiado: 95481

95481 Serie: 055

Asimismo, se han realizado las extracciones adicionales correspondientes a los premios de segunda categoría, cuyos resultados son los siguientes:

Resultados de los cinco sorteos de Super Once y Triplex

La actividad de la ONCE se completa este viernes con los resultados de Super Once y Triplex, que mantienen su estructura de cinco sorteos diarios. A continuación, se detallan las combinaciones marcadas para cada una de las citas de la jornada:

Triplex de la ONCE (Resultados de los 5 sorteos)

• Sorteo 1: 2 – 4 – 3

• Sorteo 2: 6 – 2 – 0

• Sorteo 3: 1 – 9 – 5

• Sorteo 4: 9 – 1 – 7

• Sorteo 5: 2 – 1 – 8

Super Once (Combinaciones ganadoras de los 5 sorteos)

Sorteo 1 (10:00h)

05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 16 – 21 – 24 – 38 – 39 – 47 – 52 – 53 – 56 – 57 – 73 – 78 – 79 – 80 – 84

Sorteo 2 (12:00h)

01 – 07 – 18 – 21 – 25 – 33 – 37 – 38 – 40 – 47 – 51 – 52 – 57 – 61 – 66 – 73 – 74 – 78 – 79 – 84

Sorteo 3 (14:00h)

10 – 13 – 15 – 21 – 23 – 24 – 29 – 41 – 43 – 45 – 48 – 51 – 52 – 56 – 63 – 70 – 74 – 79 – 81 – 83

Sorteo 4 (17:00h)

02 – 05 – 06 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 29 – 33 – 40 – 42 – 46 – 53 – 56 – 62 – 70 – 77 – 78 – 83

Sorteo 5 (21:00h)

02 – 04 – 05 – 07 – 11 – 12 – 14 – 17 – 26 – 28 – 29 – 31 – 33 – 34 – 43 – 45 – 46 – 68 – 81 – 85

Verificación de premios y canales oficiales

Se recuerda a los poseedores de boletos y cupones que la información recogida en este artículo tiene un carácter meramente informativo. Este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados consultados en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los datos finales del escrutinio podrán ser verificados con total seguridad a partir de las 21:30 horas.

Para la comprobación definitiva y el posterior cobro de los premios con validez legal, se recomienda acudir a los puntos de venta autorizados de la ONCE o realizar la consulta a través de su página web oficial. Cabe señalar que los premios tienen un plazo de caducidad de treinta días naturales y que aquellos que superen el límite legal de 40.000 euros están sujetos a una retención tributaria del 20%.