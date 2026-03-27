La mayoría popular en la Cámara Alta aprueba un listado que busca «seguir el rastro del dinero» en los contratos de mantenimiento ferroviario. La fiscalía europea ya investiga un presunto fraude en la vía donde ocurrió el siniestro.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha presentado hoy el plan de trabajo para la comisión de investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Bajo la premisa de que las víctimas «merecen saber la verdad», el PP ha diseñado una lista de comparecientes que convierte la seguridad de las vías en un examen general a la gestión del Ministerio de Transportes de los últimos años.

Los nombres clave: De la gestión al banquillo

El listado aprobado (73 personas en total) destaca por incluir a figuras que actualmente se encuentran en prisión provisional o bajo investigación judicial:

Cúpula de Transportes: Se cita al actual ministro, Óscar Puente , y a sus predecesores Raquel Sánchez y José Luis Ábalos .

Se cita al actual ministro, , y a sus predecesores y . El «Caso Koldo» entra en la comisión: Además de Ábalos, se ha citado a su exasesor Koldo García y a la ex secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera .

Además de Ábalos, se ha citado a su exasesor y a la ex secretaria de Estado . Expertos y víctimas: La comisión contará con más de una decena de ingenieros y catedráticos, además de Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz.

Las sombras sobre la vía: Fraude y ocultación de pruebas

Alicia García ha endurecido el tono contra Óscar Puente, señalando dos puntos críticos que el ministro deberá aclarar:

Investigación Europea: La Fiscalía Europea rastrea un presunto fraude en el mantenimiento de la vía del accidente. Mientras Puente lo define como un trámite «rutinario» por el uso de fondos europeos, el PP sospecha de irregularidades en los contratos. Presunta destrucción de pruebas: Los populares exigirán explicaciones sobre la retirada de piezas del convoy siniestrado sin autorización judicial, sugiriendo que pudo haber un intento de ocultar fallos técnicos.

Nuevos frentes: Conflictos de atribuciones y relevos en el Gobierno

Más allá de la comisión, el PP ha anunciado que estudia elevar dos nuevos conflictos de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso. El motivo es el veto del Ejecutivo a las enmiendas sobre la ley de multirreincidencia aprobadas en el Senado.

Asimismo, la portavoz popular ha confirmado que solicitarán la comparecencia inmediata de los nuevos rostros del Gobierno tras la remodelación de Sánchez:

Carlos Cuerpo: Como nuevo vicepresidente primero.

Como nuevo vicepresidente primero. Arcadi España: Como nuevo ministro de Hacienda (en sustitución de María Jesús Montero). Ambos deberán aclarar si habrá Presupuestos Generales del Estado para 2026 y cuál será el nuevo modelo de financiación autonómica.