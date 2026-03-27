La comisión de investigación sobre el siniestro de trenes en Córdoba se convierte en un nuevo frente de batalla contra el Gobierno. Los populares buscan depurar responsabilidades políticas y técnicas en la gestión de la red ferroviaria de los últimos años.

El Partido Popular ha decidido utilizar su mayoría absoluta en el Senado para convertir la comisión de investigación sobre el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) en un examen exhaustivo a la gestión del Ministerio de Transportes. La lista de comparecientes aprobada este viernes supone un desafío directo a la línea de flotación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al mezclar la seguridad ferroviaria con nombres vinculados a polémicas anteriores.

Una lista de comparecientes de alto voltaje

La estrategia del PP pasa por citar a los tres perfiles que, a su juicio, representan la cadena de mando y gestión de la infraestructura en la última década:

Óscar Puente: El actual ministro de Transportes deberá responder por el estado de la red y las inversiones en mantenimiento en el tramo andaluz tras los incidentes críticos de este 2026.

El actual ministro de Transportes deberá responder por el estado de la red y las inversiones en mantenimiento en el tramo andaluz tras los incidentes críticos de este 2026. José Luis Ábalos: El exministro es llamado para explicar las decisiones estratégicas y de seguridad tomadas durante su mandato, periodo en el que se gestaron varios de los proyectos ahora bajo lupa.

El exministro es llamado para explicar las decisiones estratégicas y de seguridad tomadas durante su mandato, periodo en el que se gestaron varios de los proyectos ahora bajo lupa. Koldo García: La inclusión del exasesor de Ábalos busca, según fuentes populares, aclarar si hubo irregularidades en contratos relacionados con la seguridad o el mantenimiento de infraestructuras que pudieran haber influido indirectamente en la falta de previsión del siniestro.

El foco en Adamuz: ¿Fallo técnico o falta de inversión?

El accidente de Adamuz, que dejó varios heridos y una importante interrupción en la conexión de alta velocidad con el sur, es el eje central de la comisión. El PP sostiene que el suceso no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una «degradación planificada» del sistema ferroviario español debido a la falta de presupuesto y la mala gestión de los recursos humanos en Adif y Renfe.

Reacción del Gobierno y sus socios

Desde el PSOE se ha calificado la lista de comparecientes de «espectáculo mediático» y «persecución política». Los socialistas acusan al PP de instrumentalizar un accidente técnico para desgastar al Gobierno y «reflotar fantasmas del pasado» que nada tienen que ver con la seguridad en las vías de Córdoba.