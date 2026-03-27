La categoría de bronce encara su recta final con el duelo entre Sevilla Atlético y Real Murcia en abierto por Teledeporte como gran atractivo del fin de semana

La Primera Federación alcanza este fin de semana su jornada 30, una fecha marcada en rojo en el calendario por la trascendencia de los puntos en juego para la configuración definitiva de los puestos de privilegio y la permanencia. Con la totalidad de los encuentros bajo el foco de las cámaras, la competición ofrece un despliegue sin precedentes que combina la emisión integral en plataformas digitales con el regreso del fútbol en abierto a la televisión nacional.

La oferta televisiva para estos días estará liderada por Footballclub y LaLiga+, plataformas que mantienen la cobertura total de la categoría. No obstante, el interés de los aficionados se diversifica gracias a la participación de múltiples canales autonómicos y la señal de Teledeporte, que televisará uno de los choques con mayor solera de la jornada, garantizando así la máxima difusión de la categoría de bronce.

Un viernes de apertura y un sábado de máxima actividad

El inicio de la competición tendrá lugar este viernes 27 de marzo a las 19:00 horas. El Barakaldo ejercerá de anfitrión ante el RM Castilla en un duelo que abrirá fuego antes de un sábado frenético.

La jornada del sábado 28 comenzará a las 14:00 horas con el enfrentamiento entre el CE Europa y el Algeciras CF. A partir de las 16:15 horas, la atención se dividirá en tres campos: el Zamora CF recibirá al Pontevedra (con cobertura de TVG), el Gimnàstic de Tarragona se medirá al Juventud Torremolinos y el Betis Deportivo hará lo propio ante el CD Teruel.

El segundo tramo del sábado (18:30 horas) presenta una amplia oferta con los duelos entre Arenas de Getxo y Real Avilés, Unionistas CF contra Arenteiro, AD Mérida frente al Racing Ferrol y el FC Cartagena contra el Atlético Sanluqueño. La actividad cerrará a las 21:00 horas con el choque entre CF Talavera y Tenerife, que podrá seguirse a través de TV Canaria.

Cierre dominical y el gran duelo en abierto

El domingo 29 de marzo concentrará el grueso de las emociones. La mañana comenzará a las 12:00 horas con cuatro citas simultáneas: Ourense CF – Ponferradina, el duelo de filiales entre Celta Fortuna y Bilbao Athletic, Osasuna Promesas contra el CD Guadalajara (televisado por CMM TV) y el UD Ibiza frente al Alcorcón.

Tras el encuentro entre el Atlético Madrileño y el Antequera CF (14:15 horas) y el Villarreal B – CE Sabadell (16:00 horas, con cámaras de 3Cat y Esport3), llegará el turno del partido más esperado: el Sevilla Atlético – Real Murcia. Este encuentro, programado para las 16:30 horas, será retransmitido por Teledeporte, ofreciendo a los espectadores un choque de alto nivel en abierto. A la misma hora, se disputará el SD Tarazona – Eldense. El fin de semana concluirá con el Hércules – Marbella FC (18:45 horas) y el CP Cacereño – CD Lugo a las 21:00 horas.

Calendario completo, horarios y canales de la Jornada 30