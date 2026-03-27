Compruebe la combinación ganadora del sorteo europeo celebrado este viernes, que ofrece importantes botes y categorías de premios bajo la gestión de la ONCE

El Eurojackpot ha celebrado este viernes 27 de marzo de 2026 una nueva jornada de su sorteo europeo, consolidándose como una de las principales opciones de juego para los apostantes en España y en el resto de los países participantes. El sorteo, caracterizado por sus elevados botes y su dinámica de extracciones múltiples, ha arrojado la combinación ganadora de cinco números y dos soles en una cita que genera una gran expectación entre los usuarios que buscan el gran premio de primera categoría.

La participación en este sorteo, comercializado en España por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), permite a los jugadores optar a diferentes niveles de premios en función de los aciertos obtenidos sobre la combinación principal. Los resultados definitivos y el escrutinio oficial del reparto de premios para todas las categorías estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

Combinación ganadora y resultados del sorteo

Los números correspondientes al sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 27 de marzo, se detallan a continuación mediante la combinación de figuras extraídas:

Combinación ganadora: Los cinco números agraciados han sido 21 – 23 – 25 – 38 – 40

Los cinco números agraciados han sido 21 – 23 – 25 – 38 – 40 Soles: Las dos extracciones adicionales han correspondido a los números 07 – 11

Verificación y cobro de premios

Los participantes en el sorteo de hoy pueden comprobar sus boletos para conocer si han resultado agraciados en alguna de las categorías de premios, que abarcan desde el acierto total de los cinco números y los dos soles hasta las categorías menores basadas en combinaciones parciales.

Se informa a los usuarios de que este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que se consulten en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los resultados definitivos podrán consultarse a partir de las 21:30 horas. Para una comprobación segura y con total validez legal, se recomienda acudir a los puntos de venta autorizados de la ONCE o verificar el boleto a través de su página web oficial.

Aquellos boletos que resulten premiados tienen un plazo de caducidad fijado por la normativa de la organización. Asimismo, cabe recordar que los premios que superen el límite exento fijado por la ley —actualmente 40.000 euros— están sujetos a la retención tributaria correspondiente del 20% sobre la cantidad que exceda dicho importe.