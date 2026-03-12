El sorteo benéfico, celebrado este 12 de marzo, ha desvelado a las 13.30 horas el número afortunado, consolidándose como una cita clave para la solidaridad en la ciudad autónoma.

La ciudad de Ceuta ha vivido este jueves, 12 de marzo, una nueva edición de su tradicional Sorteo de Cruz Roja. A las 13.30 horas, la expectación de los participantes ha llegado a su fin al darse a conocer el resultado oficial de la rifa benéfica, que en esta ocasión ha recaído en el número 308.

El número premiado, conocido popularmente entre los seguidores de esta iniciativa como ‘La Dama’, se ha alzado con el galardón en un sorteo que, más allá de la fortuna personal, mantiene un marcado carácter solidario. El evento vuelve a poner de manifiesto la implicación de la ciudadanía ceutí con los proyectos que desarrolla la institución, ya que la recaudación obtenida a través de la venta de participaciones se destina íntegramente a respaldar la labor social y humanitaria que Cruz Roja lleva a cabo en la comunidad.

Esta cita, consolidada ya en el calendario local, permite a la organización continuar con su cometido de asistencia y apoyo a los colectivos más vulnerables de Ceuta. La transparencia en el proceso de elección del número ganador y la puntualidad en el anuncio de los resultados, fijada para la sobremesa de este jueves, han marcado el desarrollo de una jornada en la que la suerte ha vuelto a visitar a los participantes que portaban la cifra 308.

La institución ha agradecido un año más el respaldo constante de los vecinos, cuya colaboración permite que este sorteo cumpla con su doble objetivo: repartir ilusión entre los premiados y asegurar la continuidad de los programas sociales que resultan fundamentales para el tejido social de la ciudad.