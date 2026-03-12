La cadena pública reorganiza su parrilla ante los discretos datos de audiencia en el horario estelar, siguiendo la estrategia de éxito ya empleada anteriormente con Marc Giró.

Televisión Española ha decidido dar un golpe de timón en su estrategia de programación. Ante un prime time que presenta síntomas de debilidad tras el rendimiento desigual de formatos como La revuelta, DecoMasters, The Floor, Top Chef, Al margen de todo y Trivial Pursuit, la corporación ha optado por ascender a Henar Álvarez al canal principal. Su programa, Al cielo con ella, dará el salto definitivo desde La 2 a La 1.

La noticia fue confirmada por la propia presentadora durante la emisión de este miércoles, 11 de marzo, en el espacio Directo al grano. Álvarez adelantó un fragmento de la entrega que se emitirá el próximo domingo, jornada en la que el formato cerrará su etapa en La 2 antes de iniciar su nueva andadura en la cadena insignia de RTVE. Por el momento, la cadena no ha precisado la fecha exacta ni la franja horaria en la que se ubicará el programa.

La estela de Marc Giró

Este movimiento de RTVE replica la estrategia utilizada con éxito en el pasado con Late Xou, el formato de Marc Giró, que comenzó su andadura en la plataforma RTVE Play para terminar consolidándose en el prime time de La 2. Al cielo con ella, producido por Jordi Évole, sigue un camino similar, habiendo debutado en el entorno digital en marzo de 2025 para posteriormente ocupar la noche de los sábados en la segunda cadena.

La apuesta por este trasvase no es casual, ya que el programa ha mostrado una progresión positiva en audiencias, alcanzando el pasado 8 de marzo su segundo mejor dato histórico con un 4% de cuota y 507.000 espectadores.

Shakira, la invitada estrella para el estreno

El desembarco en La 1 vendrá acompañado de un evento mediático relevante. La artista colombiana Shakira será la primera invitada de esta nueva etapa, reforzando así su vinculación con la cadena pública tras su participación en el especial La casa de la música durante la última Nochevieja. Asimismo, esta visita se produce en un contexto de expectación, puesto que la cantante aún tiene pendiente cumplir su promesa de acudir a La revuelta de David Broncano.

Este cambio de rumbo genera incertidumbre sobre la programación dominical de La 1. Zero dramas, el nuevo formato conducido por Loles León y producido por Win Win Audiovisual, que debutó recientemente con un 3,6% de cuota (334.000 espectadores), podría ver alterada su configuración al quedarse, en principio, sin su telonero habitual.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, el traslado de Al cielo con ella a la noche de los jueves de La 1 —junto al espacio de Andreu Buenafuente— ya fue planteado, aunque finalmente no llegó a materializarse. La cadena se encuentra ahora ante el reto de encajar esta nueva pieza para intentar mejorar sus registros de audiencia en una franja altamente competitiva.