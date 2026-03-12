El 6 de marzo la Federación Marroquí anunció que Andrés Iniesta, el héroe nacional que dio a España su único Mundial con el gol más importante de nuestra historia, sería el nuevo director deportivo de la selección de Marruecos.

La FRMF filtró un comunicado embargado dando por hecho un acuerdo que llevaba días roto, pero que fue facilitado por el círculo íntimo de Anas Laghrari antes de que la crítica social provocara que Iniesta lo desmintiera públicamente.

Esto hizo que muchos periodistas nos preguntáramos quién es Anas Laghrari, y por qué la mano derecha de Florentino Pérez en el Real Madrid tendría interés en que la mayor leyenda viva de la Selección Española acabase trabajando para Marruecos a tres meses de un Mundial.

Laghrari opera exactamente en la intersección entre la cúpula del fútbol marroquí y la del fútbol español, y quiere, como afirma su círculo, que la final del Mundial se juegue en Casablanca, no en el Bernabéu, como “fórmula de colaboración generosa”

Marruecos presiona para que la final del Mundial 2030 se celebre en un estadio de 115.000 plazas en Casablanca que ni siquiera está construido.

El Bernabéu, el estadio más moderno del mundo, recién renovado con 1.800 millones de euros, podría quedarse sin la final.

¿Y qué dice el Real Madrid? Nada. Silencio absoluto.

Hoy mismo, el presidente de la RFEF ha reconocido que “no está claro” dónde será la final. Socios del Real Madrid han denunciado que es inconcebible que el club más grande de España acepte que otro país le arrebate la final.

¿Quién se beneficia de ese silencio? El mismo hombre que nació en Casablanca y que controla la estrategia del club.

“Está diseñando su propia sucesión como presidente del Real Madrid, por eso está en guerra con José Ángel Sánchez (Director General del club) y ha creado su propio puesto de CEO que nunca ha existido en 122 años de historia Del Real Madrid.

“El plan que nos han trasladado es trasladar el Real Madrid en SAD con inversores externos, instalar a Laghrari como CEO con poder ejecutivo, y reformar los estatutos para eliminar el requisito de nacionalidad española para ser presidente”

Voces críticas dentro del club lo dicen ya sin rodeos: “la sucesión del Real Madrid – el club más laureado de la historia del fútbol – está siendo diseñada para un empresario marroquí, íntimo de Mohamed VI, que nunca ha sido elegido por nadie. Se están aprovechando de la vejez y últimos años de Florentino para secuestrar el negocio que es el Real Madrid”.