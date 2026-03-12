La cadena pública restablece su parrilla habitual tras el paréntesis provocado por el fútbol femenino, devolviendo a la programación el clásico espacio de cine español presentado por Inés Ballester.

La programación de La 1 vuelve este sábado a su esquema tradicional. Tras el paréntesis de la semana pasada, motivado por la retransmisión del encuentro de fútbol entre las selecciones femeninas de España y Ucrania, la cadena pública recupera su clásica tarde de cine español. Con este movimiento, regresa a la parrilla Cine de barrio, uno de los espacios más veteranos y reconocibles de la televisión en España, que se vio desplazado el pasado fin de semana por los compromisos deportivos.

El partido, correspondiente a la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, ocupó la franja vespertina del sábado, obligando a cancelar la emisión del contenedor que conduce Inés Ballester. Tras la finalización del evento deportivo, TVE optó por reajustar su programación ofreciendo Aquí la Tierra, el magacín producido por Catorce Comunicación que se ha consolidado como uno de los pilares de la cadena.

La estabilidad de ‘Aquí la Tierra’

La decisión de TVE llega tras una semana en la que la cadena puso a prueba la capacidad de arrastre de Aquí la Tierra en la franja del sábado. El programa, que cerró el mes de febrero como el espacio más visto de La 1 —superando incluso a La revuelta—, registró en su versión diaria con Jacob Petrus un 13,9% de cuota y 1.466.000 espectadores, alcanzando su récord histórico desde su estreno en mayo de 2014.

Pese a estos datos de éxito en el formato diario, el experimento del pasado sábado no obtuvo los mismos resultados. El partido de fútbol firmó un 8,3% (696.000 espectadores), mientras que la emisión excepcional de Aquí la Tierra sedujo al 9,7% de la audiencia (861.000 espectadores), quedándose por debajo del doble dígito que habitualmente suele superar en su edición dominical. Ante estas cifras, la cadena pública ha optado por retornar a la normalidad de su esquema de programación.

Un formato de éxito consolidado

Aquí la Tierra se mantiene como uno de los formatos más icónicos de TVE. Con más de 3.000 programas emitidos desde su debut el 27 de mayo de 2014, el espacio ha logrado reunir a un público familiar gracias a sus contenidos centrados en la defensa del medio ambiente, las tradiciones culturales, la promoción del sector primario y la divulgación meteorológica. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones de prestigio como el Premio Ondas, el Zapping y la Antena de Oro.

Con el fútbol fuera de la ecuación, la sobremesa y tarde del sábado en La 1 recupera su cita fija con el cine. La programación para esta jornada queda establecida de la siguiente manera: