Mediaset España reorganiza su programación para apuntalar el ‘late night’ tras los discretos registros de audiencia cosechados por su anterior apuesta en la franja nocturna.

Telecinco ha decidido realizar un nuevo movimiento estratégico en su parrilla con el objetivo de ganar competitividad durante la noche de los sábados. El grupo Mediaset España ha confirmado que, a partir de este próximo 14 de marzo, reforzará su apuesta por Supervivientes 2026, otorgando al formato de aventura un espacio destacado en la programación mediante la emisión de un amplio resumen de lo ocurrido en Honduras.

Esta decisión conlleva un cambio relevante en la estructura del late night del canal. Casados a primera vista, el programa producido por Bulldog TV que venía ocupando esta franja horaria desde el pasado 24 de enero, desaparecerá de la madrugada a partir de esta semana. La cadena ha optado por retirar este espacio tras los resultados registrados el pasado sábado, cuando el programa marcó un mínimo de audiencia con un 4,9% de cuota de pantalla y 214.000 espectadores.

Estrategia frente a la competencia

Con este ajuste, Telecinco busca revitalizar su oferta de fin de semana, una franja actualmente liderada por la competencia —específicamente por el concurso Atrapa un millón de Antena 3—. La cadena de Fuencarral pretende capitalizar el tirón de Supervivientes 2026 en pleno arranque de su actual edición.

Tras la conclusión de la novena gala de audiciones de Got Talent España, los espectadores podrán seguir un resumen exhaustivo que repasará los momentos más significativos de los concursantes en los cayos hondureños. Esta emisión se prolongará hasta las 02:00 horas, aumentando significativamente la presencia del reality en la programación nocturna.

Evolución del ‘late night’ de Telecinco

La retirada de Casados a primera vista marca el fin de una etapa en la que el formato había acompañado habitualmente a Got Talent, a excepción de la noche del 28 de febrero, cuando Telecinco emitió una programación especial con motivo de la gala de los Premios Goya.

La oferta televisiva para la noche de este sábado en Telecinco queda configurada de la siguiente forma: