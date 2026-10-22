Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 22 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 07317 (30.000 € al décimo)
Segundo premio: 21167 (6.003 € al décimo)
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Reintegros: 2, 6, 7
Extracciones de cuatro cifras: 1635 · 4926 · 7313 · 9447
Extracciones de tres cifras: 091 · 136 · 166 · 199 · 358 · 599 · 608
Extracciones de dos cifras: 03 · 04 · 07 · 50 · 69 · 79 · 80 · 83 · 83
La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
01 · 13 · 22 · 35 · 42 · 49
Complementario: 17
Reintegro: 1
Joker: 3832054
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
05 · 18 · 22 · 34 · 43 · 46
Complementario: 38
Reintegro: 5
EuroDreams
06 · 07 · 13 · 14 · 25 · 30
Número Sueño: 01
ONCE
Cupón Diario
50084. Serie 018. 500.000 €. Reintegros 5 / 4
Mi día de la ONCE
25 de junio de 2000 · número de la suerte 01
Super 11
06, 08, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 36, 41, 45, 51, 53, 58, 60, 64, 67, 73, 82, 83. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
474. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.