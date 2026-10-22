El Andorra – Burgos se juega el lunes 26 de octubre a las 20:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Andorra – Burgos

Andorra – Burgos Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadi de la FAF (Encamp)

El partido entre Andorra y Burgos, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion, se disputará en el Estadi de la FAF en Encamp. El Andorra llega a este encuentro en la 18ª posición con 10 puntos, habiendo anotado 13 goles y recibido 17 en sus 10 partidos disputados. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Burgos ocupa la 8ª posición con 17 puntos, con un balance de 13 goles a favor y 10 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Burgos ha logrado 3 victorias y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Andorra: 18º con 10 puntos en 10 partidos (13 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-E-V-D)

Burgos: 8º con 17 puntos en 10 partidos (13 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-D-V-V)

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