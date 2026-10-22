La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 15 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 21 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 20 y el 22 de octubre.
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Combinación ganadora de la jornada 15
Los 14 signos: 2, 1, 1, 1, X, 1, X, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Pleno al 15: M-2.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Oporto-Psv
|0-1
|2
|2
|Liverpool-Villarreal
|4-3
|1
|3
|Manchester City-Aek Atenas
|5-1
|1
|4
|Nápoles-Bodo Glimt
|4-3
|1
|5
|Stuttgart-At. Madrid
|1-1
|X
|6
|Como-Manchester United
|4-1
|1
|7
|Bayern Múnich-Arsenal
|2-2
|X
|8
|Brujas-Lens
|3-0
|1
|9
|Inter De Milán-Shakhtar
|1-0
|1
|10
|Betis-Feyenoord
|1-0
|1
|11
|Real Madrid-Leipzig
|4-1
|1
|12
|Celtic-Celta
|1-2
|2
|13
|Lillestrom-Real Sociedad
|0-6
|2
|14
|Getafe-Lugano
|2-5
|2
|15
|Pleno al 15 · Psg-Barcelona
|4-2
|M-2
Premios de la jornada 15
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
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|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|0
|0,00 €
|1ª (14 Aciertos)
|4
|45.666,15 €
|2ª (13 Aciertos)
|220
|389,20 €
|3ª (12 Aciertos)
|3.889
|22,02 €
|4ª (11 Aciertos)
|28.057
|3,05 €
|5ª (10 Aciertos)
|116.614
|0,00 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 15 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.