La cantante catalana abordó de forma directa ante un lleno Movistar Arena de Buenos Aires la controversia generada por un ‘repost’ en TikTok, recordando que el país sudamericano es el lugar que la llevó «hasta donde estoy hoy»

La artista Rosalía ha protagonizado una reaparición pública sobre los escenarios en Buenos Aires marcada por la voluntad de zanjar la controversia generada días atrás en redes sociales. Durante los primeros compases de su actuación en el Movistar Arena de la capital argentina, ante un recinto completamente lleno, la cantante catalana se dirigió de forma directa al público para pedir disculpas en persona por la difusión de un contenido relacionado con la final del Mundial de 2026, un gesto que se suma al comunicado que ya había hecho público previamente.

La polémica tuvo su origen tras la celebración de la final del torneo futbolístico entre las selecciones de España y Argentina. La cantante compartió en la red social TikTok un vídeo de Mia Khalifa en el que se realizaban burlas hacia el conjunto sudamericano tras el encuentro. El contenido, en el que sonaba el tema «La Perla» —una de las canciones más conocidas de la artista española—, fue interpretado por numerosos aficionados argentinos como una burla directa hacia la derrota de la Albiceleste, lo que desató una oleada de críticas en plataformas digitales.

El malestar generado por la publicación llevó a varios medios locales a hacerse eco de la situación, al tiempo que algunos seguidores llegaron a anunciar en redes sociales su intención de vender o devolver las entradas adquiridas para las citas musicales programadas en la capital argentina. Ante esta reacción, la cantante procedió a eliminar la publicación original y a emitir unas disculpas públicas donde explicaba haber compartido el vídeo de manera desatenta.

Explicación desde el escenario del Movistar Arena

En su primer concierto en Buenos Aires, Rosalía optó por abordar el episodio nada más salir al escenario. Con un tono que combinó la autocrítica y la cercanía, la intérprete detalló ante los asistentes cómo se produjo la difusión del vídeo: «Madre mía qué lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un repost ahí». Tras escuchar la respuesta en forma de aplausos por parte del público, la cantante admitió el error cometido señalando que fue una «tremenda cagada» y añadiendo: «Nunca fue mi intención, la verdad. Me sentó fatal lo ocurrido».

Una vez expresadas las disculpas, la artista quiso contextualizar la relación profesional y afectiva que la une al país sudamericano, rememorando su primera actuación en suelo argentino durante la edición del festival Lollapalooza en el año 2019. Según expuso ante el auditorio, aquella cita supuso un punto de inflexión decisivo en el desarrollo de su carrera musical al constituir una de las primeras oportunidades en las que percibió el respaldo de una audiencia masiva fuera de las fronteras españolas.

El recuerdo de su debut en Argentina

«Fue aquí donde sentí por primera vez el cariño del público fuera de mi país», aseveró la cantante sobre las tablas del recinto bonaerense, llegando a interpretar a capela varios versos de su tema «Pienso en tu mirá», los cuales fueron coreados por los miles de asistentes presentes en la pista y la gradería del recinto.

La artista rechazó tajantemente cualquier interpretación que sugiriera una animadversión hacia la nación argentina a raíz de la redifusión del vídeo en redes sociales. «¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy? En verdad es el lugar que me ha guiado hasta donde estoy hoy», manifestó desde el escenario.

Para finalizar su alocución antes de continuar con el repertorio musical del espectáculo, la cantante catalana definió a los asistentes locales como «el mejor público que hay en la Tierra» y enfatizó la vigencia de su vínculo con la audiencia del país: «Quiero que sepáis que mi amor por Argentina sigue igual, intacto como el primer día». Las palabras de la intérprete zanjaron la intervención entre las ovaciones del público congregado en el estadio bonaerense.