El 2 de agosto de 1996 el conjunto español de gimnasia rítmica obtuvo el primer oro olímpico para España en esa disciplina, en los Juegos de Atlanta.

La misma fecha reúne episodios dispares: asesinatos que marcaron la escalada del terrorismo en España, un referéndum que abrió el camino del autogobierno en Cataluña, y un hito de la cooperación público-privada en la exploración espacial. También figuran eventos fuera de España que dejaron huella mediática, como el regreso de astronautas tras una misión con la Estación Espacial Internacional.

1975: el primer asesinato oficial del GRAPO en España

En 1975 la organización GRAPO asesinó a Casimiro Sánchez García, miembro de la Guardia Civil; este episodio se considera el comienzo de una etapa especialmente violenta dirigida contra las fuerzas de seguridad.

1968: ETA se cobra su primera víctima, Melitón Manzanas

En 1968 ETA asesinó a Melitón Manzanas, entonces jefe de la Brigada de Investigación Social de la comisaría de San Sebastián. El hecho aceleró la dinámica de atentados y represalias que marcó décadas de conflicto interno y dejó una huella profunda en las instituciones y en las víctimas.

1996: “Las Niñas de Oro” y el primer oro olímpico para la gimnasia española

En los Juegos Olímpicos de Atlanta el conjunto español de gimnasia rítmica—formado por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez—logró la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. El triunfo, bautizado por la prensa como “las Niñas de Oro”, impulsó la visibilidad del deporte y reforzó su presencia en competiciones internacionales y en programas de formación.

1931: en Cataluña, referéndum y Estatuto de Autonomía

El 2 de agosto de 1931 el pueblo de Cataluña aprobó en referéndum el Estatuto de Autonomía, un paso institucional relevante durante la Segunda República que abrió el debate sobre la organización territorial de España.

2020: regreso a la Tierra tras la misión histórica con la Estación Espacial Internacional

En 2020 los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley regresaron a la Tierra tras la misión Crew Dragon Demo-2, la primera misión tripulada operada por SpaceX para la NASA, que marcó el inicio del uso comercial de cápsulas tripuladas desde territorio estadounidense.

Cierre: un 2 de agosto con contrastes de memoria

El 2 de agosto reúne logros deportivos y científicos junto a fechas de dolor y conflicto. Las efemérides de ese día condensan cómo la historia combina éxitos públicos y heridas sociales, y por eso cada una exige memoria específica sobre sus víctimas, protagonistas y consecuencias.

Resumen en efemérides (año: hecho)