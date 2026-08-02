AEMET anuncia para Ceuta este domingo 2 de agosto de 2026 cielo despejado, con máximas de 29°C, mínimas de 21°C y una sensación térmica que puede alcanzar los 30°C.

La humedad variará entre el 30% y el 90%. El viento soplará del O (oeste) a 20 km/h, un régimen que puede refrescar puntualmente pero no compensará completamente las horas centrales. No se esperan precipitaciones (0%) y el índice UV llega a 9, un nivel elevado para la piel si no se toman medidas de protección.

Previsión para los próximos días

Lunes 3 de agosto y martes 4 de agosto mantendrán el patrón: cielos despejados, máximas en torno a 28°C y mínimas de 21°C (lunes) y 22°C (martes). El viento seguirá siendo del O, con rachas de 20 km/h el lunes y aumentando a 25 km/h el martes, por lo que el martes podría notarse más ventilación en la ciudad.

Miércoles 5 de agosto: registro con máxima de 28°C y mínima de 21°C. El estado del cielo no aparece especificado en el registro facilitado y el apartado de viento figura con datos en blanco (“viento km/h”), por lo que no es posible concretar dirección ni velocidad con los valores publicados.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 29°C (sensación máxima: 30°C)

29°C (sensación máxima: 30°C) Temperatura mínima: 21°C (sensación mínima: 21°C)

21°C (sensación mínima: 21°C) Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 90% y mínima 30%

máxima 90% y mínima 30% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con UV 9 y máximas cercanas a 29°C, proteja la piel (crema solar, prenda ligera y buscar sombra en las horas centrales) y manténgase hidratado. El viento del O a 20 km/h puede aliviar momentáneamente, pero no hay previsión de lluvia (0%), por lo que las actividades al aire libre son viables si se evitan exposiciones prolongadas.