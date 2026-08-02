Las familias marroquíes multiplican las denuncias y el rastreo de allegados tras la entrada masiva del 30 de julio, mientras Washington sitúa en nivel 3 la advertencia para desplazarse al enclave español por los problemas de seguridad

CEUTA. La crisis humanitaria derivada de la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio en Ceuta ha sumado en las últimas horas una creciente preocupación entre decenas de familias de Marruecos. El incremento de las denuncias y de las peticiones de información para dar con el paradero de personas desaparecidas —entre las que figuran numerosos menores de edad— se ha intensificado a raíz del goteo constante de fallecidos en el entorno del espigón fronterizo, donde la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado hasta el momento los cadáveres de 90 personas, entre las que únicamente consta una mujer. En paralelo a la emergencia sobre el terreno, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado sus recomendaciones de viaje para España, elevando al nivel 3 la alerta específica para la ciudad autónoma ante el deterioro de la seguridad y los episodios de alteración del orden público.

Las familias y allegados de los desaparecidos en este episodio migratorio han recurrido a los medios de comunicación y a las redes sociales para difundir fotografías de las personas cuyo rastro se perdió tras intentar acceder al territorio español. Fuentes policiales han confirmado a la Agencia EFE que se está recomendando formalmente a los allegados la presentación de las correspondientes denuncias administrativas y judiciales. Este paso resulta indispensable para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el fin de poder cotejar de manera rigurosa los datos y rasgos morfológicos de las víctimas con los cadáveres que se han ido recuperando de las aguas en las inmediaciones de la línea divisoria.

Advertencia de viaje de Estados Unidos ante la situación en Ceuta

La gravedad de los acontecimientos ha tenido repercusión en el ámbito diplomático e internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha modificado su aviso oficial de viaje referente a España. Las autoridades estadounidenses han elevado al nivel 3 (clasificado bajo el criterio de «Reconsiderar el viaje») la advertencia concreta para la ciudad autónoma de Ceuta, si bien han optado por mantener en el nivel 2 («Extremar las precauciones») la indicación para el conjunto del territorio nacional español, fundamentada en el riesgo genérico de terrorismo y eventuales alteraciones del orden público.

En la actualización de su informe oficial publicada este sábado, la diplomacia de Washington insta de forma explícita a sus ciudadanos a reconsiderar cualquier tipo de desplazamiento proyectado hacia la ciudad autónoma. El Gobierno estadounidense justifica la adopción de esta medida cautelar al advertir de que «la llegada masiva e incontrolada de migrantes procedente de Marruecos a Ceuta puede dar lugar a situaciones de seguridad impredecibles y peligrosas». En el mismo texto, el Departamento de Estado hace referencia a la respuesta institucional desplegada por las autoridades españolas, recordando que «España ha desplegado al Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil como consecuencia de esta grave situación».

Frente a este escenario, la administración estadounidense ha insistido en que «los estadounidenses deberían reconsiderar sus viajes a la zona, dados los riesgos que esto supone para su seguridad». Para aquellos nacionales que opten por desplazarse o permanecer en la ciudad autónoma de Ceuta, las autoridades de Washington recomiendan evitar de forma sistemática la proximidad a manifestaciones o grandes aglomeraciones humanas, mantener una actitud de vigilancia constante respecto al entorno, acatar en todo momento las instrucciones dictadas por las autoridades locales y efectuar un seguimiento de la actualidad a través de los medios de comunicación para adaptar sus planes en función de la evolución de la crisis.