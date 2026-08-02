Don Felipe reclama adoptar medidas firmes para transmitir el respaldo de toda España a Ceuta y Melilla tras la llegada masiva de migrantes a nado a las costas ceutíes

El Rey Felipe VI se ha pronunciado públicamente sobre la crisis abierta en el norte de África tras haber seguido «con gran preocupación e indignación» los que ha calificado explícitamente como «graves acontecimientos». La declaración del Jefe del Estado tiene lugar dos días después de que comenzara la entrada masiva de nadadores marroquíes a las playas de Ceuta y apenas unas horas después de que el Gobierno considerase el episodio como resuelto. A través de un escrito difundido por el departamento de comunicación de Zarzuela, el Monarca ha querido recordar formalmente al Ejecutivo central que «el Estado debe velar por la seguridad de los ciudadanos y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse».

Desde que se iniciaron las llegadas de migrantes a las costas ceutíes, Don Felipe ha seguido de forma continuada la evolución del fenómeno junto a todo su equipo de trabajo. El Rey se encuentra en Palma, ciudad donde durante el mes de agosto queda instalada la sede de la Jefatura del Estado, y desde allí ha permanecido en contacto constante con las autoridades competentes para analizar cada novedad sobre el terreno.

Contactos de Zarzuela con los líderes políticos y autonómicos

El comunicado remitido desde el Palacio de la Zarzuela detalla que a lo largo de estas jornadas «el Rey se ha mantenido en contacto con los presidentes de las dos ciudades autónomas como con el presidente del Gobierno y el líder de la oposición». Durante estas comunicaciones, el Monarca les ha trasladado «palabras de ánimo y firmeza» ante la gravedad de la situación vivida.

En el escrito oficial, Don Felipe expone que «cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España». De esta manera, el mensaje del Monarca responde al mandato constitucional que le erige en «símbolo de unidad y permanencia» de la nación.

Contexto institucional y diplomático

La toma de posición del Jefe del Estado se produce en un escenario de difícil encaje para su figura, motivado por el interés del Gobierno de no generar desavenencias con el Reino de Marruecos. En el plano diplomático, Felipe VI no ha mantenido contacto alguno con el rey Mohamed VI a lo largo de toda esta semana.

Por otro lado, las ciudades autónomas representan los únicos enclaves de todo el territorio español que Don Felipe no ha visitado en ningún momento durante su reinado. Como antecedente directo, Don Juan Carlos I viajó a Ceuta y Melilla en una sola ocasión a lo largo de su etapa en el trono, durante una visita oficial realizada en 2007 junto a la Reina Sofía, si bien volvió a desplazarse a ambos territorios tras su abdicación.