MADRID. — En el inicio de su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha proclamado con rotundidad la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla. Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo ha subrayado el carácter indiscutible de ambas ciudades autónomas, asegurando que “son españolas y va a seguir así hasta el final de los tiempos”.

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Para fundamentar su declaración, Sánchez ha recurrido a un símbolo histórico presente en la propia sede legislativa: los dos leones que flanquean la escalinata principal de la Cámara baja. El presidente ha recordado a los parlamentarios que las emblemáticas esculturas de bronce fueron fundidas en el año 1865 a partir de los cañones capturados a las tropas marroquíes durante la conocida como Guerra de África.

El material de estas piezas conmemora la firma del Tratado de Wad-Ras (1860), acuerdo diplomático que puso fin a aquel conflicto bélico y ratificó la soberanía española sobre Ceuta y Melilla de forma perpetua. Con este apunte histórico, el líder del Ejecutivo ha remarcado que la pertenencia de ambos territorios a España se encuentra plenamente consolidada por acuerdos internacionales y derecho diplomático desde el siglo XIX.

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