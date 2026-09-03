MADRID. — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que España solicitará a las instituciones comunitarias el establecimiento de una “presencia permanente” de la Agencia Europea de la Guardia Fronteriza y Costera (Frontex) en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Lee tambien: Feijóo acusa al Gobierno de estar “más cerca de Marruecos que de España” por la crisis de Ceuta

El despliegue de los efectivos europeos se concentraría estratégicamente en la zona del puerto y en el espigón del Tarajal, punto neurálgico por el que se registró la entrada irregular de la inmensa mayoría de los cerca de 70.000 migrantes que cruzaron la frontera en el reciente episodio crítico.

Junto a la petición a Frontex, el jefe del Ejecutivo ha avanzado la intención de activar vías de cooperación en materia de inteligencia y seguridad transfronteriza: “Vamos a solicitar a Europol la creación de una misión específica, precisamente para monitorizar la migración irregular en la Ciudad Autónoma de Ceuta y, en definitiva, para que esta frontera europea cuente con el apoyo europeo que se merece”, ha aseverado ante la Cámara baja.

Lee tambien: Albares zanja la polémica con Marruecos tras las tensiones en la frontera: «Nunca se va a hablar de la integridad territorial de España»

Con estas iniciativas, el Gobierno busca reforzar el blindaje del perímetro fronterizo hispano-marroquí mediante la implicación directa de los organismos internacionales de la Unión Europea.