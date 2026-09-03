MADRID. — El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un duro ataque contra el Ejecutivo tras exculpar este a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio en Ceuta. Durante una concentración en la plaza de Cibeles de Madrid en apoyo al Día de Ceuta —ciudad que ha calificado como “invadida y ocupada” hace cinco semanas—, el jefe de la oposición ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez está “más cerca de Marruecos que del conjunto de España”.

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Feijóo ha centrado sus críticas en el informe policial destapado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, el cual apunta a que la irrupción fronteriza estuvo planificada, acusando a la Moncloa de haber “ocultado” dicho documento. Asimismo, ha tildado de “dantesco e impropio de un ministro del Interior” que Fernando Grande-Marlaska haya pedido explicaciones por escrito al director general de la Policía, Francisco Pardo: “Probablemente esté preparando su defensa”, ha conjeturado.

El presidente de los populares se ha mostrado convencido de que la investigación judicial aclarará “por qué invadieron Ceuta, quién lo consintió y quién lo promovió”, rematando que en este episodio ya ha quedado al descubierto “quien mintió: el Consejo de Ministros”.

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